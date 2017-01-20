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    "Барселона" обыграла "Реал Сосьедад" в матче 1/4 финала Кубка Испании

    (обновлено: )17
    Встреча, прошедшая в четверг в Сан-Себастьяне, завершилась победой каталонцев со счетом 1:0. Ответный поединок пройдет 26 января в Барселоне.
    Игроки Барселоны радуются победе
    сайт ФК "Барселона"

    КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Каталонская "Барселона" обыграла "Реал Сосьедад" в первом четвертьфинальном матче Кубка Испании по футболу.

    Встреча, прошедшая в четверг в Сан-Себастьяне, завершилась победой гостей со счетом 1:0. Единственный гол забил Неймар, реализовавший на 21-й минуте пенальти.

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    Ответная встреча пройдет 26 января в Барселоне.

    Накануне мадридский "Реал" в домашнем матче уступил "Сельте" 1:2 в первом матче 1/4 финала Кубка Испании. 

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