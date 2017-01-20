"Барселона" обыграла "Реал Сосьедад" в матче 1/4 финала Кубка Испании

17

Встреча, прошедшая в четверг в Сан-Себастьяне, завершилась победой каталонцев со счетом 1:0. Ответный поединок пройдет 26 января в Барселоне.