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    В Мадриде договорились о поддержке Зозули испанским правительством

    (обновлено: )4311
    Президент Профессиональной футбольной лиги Испании Хавьер Тебас и посол Украины в Испании Анатолий Щерба пришли к выводу, что "ситуация с украинским футболистом может подорвать фундаментальное право человека на труд".
    Роман Зозуля
    Роман Зозуля, facebook

    КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Президент Профессиональной футбольной лиги Испании (LFP) Хавьер Тебас и посол Украины в Испании Анатолий Щерба провели встречу, на котором обсудили скандал с украинским футболистом Романом ЗозулейЮ сообщает пресс-служба лиги.

    Роман Зозуля. Архивное фото
    УНИАН
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    Зозуля перешел в "Райо Вальекано" на правах аренды из "Бетиса" 31 января. Некоторые фанаты "Райо" выступили против этого трансфера, настаивая на том, что украинец якобы придерживается неонацистских взглядов. Они выпустили заявление, в котором подчеркнули, что "не приветствуют фашистов и неонацистов". В результате руководство "Райо" приняло решение вернуть форварда в "Бетис". Поскольку Зозуля ранее был отзаявлен "Бетисом", нападающий не может принимать участия в играх за севильский клуб до конца сезона.

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    По итогам встречи, которая прошла во вторник в штаб-квартире Ла Лиги в Мадриде, Тебас и Щерба договорились о поддержке Зозули испанским правительством, так как "ситуация с украинским футболистом может подорвать фундаментальное право человека на труд". О конкретных мерах и действиях в отношении ситуации с Зозулей не сообщается.

    В 2016 году Зозуля, переходя в "Бетис", прибыл на подписание контракта в футболке с гербом Украины. Один из испанских журналистов принял его за логотип праворадикальной организации и написал статью, где обвинил игрока в нацизме. "Бетис" позднее добился удаления статьи.

    Зозуля неоднократно публично выражал свои политические предпочтения, поддерживая Вооруженные силы Украины.

    Ранее сообщалось, что ветераны футбола приехали в Севилью поддержать Зозулю

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