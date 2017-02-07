Зозуля решил остаться в "Бетисе" - СМИ

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Украинский футболист Роман Зозуля решил не возвращаться в "Райо Вальекано" и остаться в "Бетисе" (оба клуба — испанские), сообщает "Футбол 1".

"Украинский форвард останется в "Бетис". По крайней мере, на данный момент склонен именно к такому решению", — говорится в сообщении.

В сообщении также отмечается, что во вторник Зозуля проведет еще несколько встреч, хотя "они вряд ли повлияют на его позицию".

Накануне у Зозули состоялось короткое общение с испанскими журналистами. Украинец сообщил, что на тот момент не выбрал приемлемого для себя варианта: или осуществить переход к "Райо Вальекано", или провести полгода без футбола в "Бетисе".

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В 2016 году Зозуля, переходя в "Бетис", прибыл на подписание контракта в футболке с гербом Украины. Один из испанских журналистов принял его за логотип праворадикальной организации и написал статью, где обвинил игрока в нацизме. Статья получила в Испании большую огласку. "Бетис" позднее добился удаления статьи.

Зозуля неоднократно публично выражал свои политические предпочтения, поддерживая АТО. Он также фотографировался с шарфом с изображением лидера Организации украинских националистов, одного из главных инициаторов создания Украинской повстанческой армии Степана Бандеры.

Ранее в поддержку Зозули выступили его партнеры по "Бетису", руководство клуба, Федерация футбола Украины, тренер сборной Андрей Шевченко и многие другие.