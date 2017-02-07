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    Зозуля примет решение о возвращении в "Райо Вальекано" во вторник

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    По словам представителя Зозули в Испании Хосе Лоренсо Хименеса, во вторник будет проведен ряд встреч, и в этот же день украинский футболист примет окончательное решение.
    Роман Зозуля. Архивное фото
    Андрей Днепровский, facebook.

    КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Украинский футболист Роман Зозуля примет решения насчет возможного возвращения в "Райо Вальекано" во вторник, сообщает SportArena.

    Роман Зозуля. Архивное фото
    УНИАН
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    Представитель Зозули в Испании Хосе Лоренсо Хименеса отметил по этому поводу: "Очевидно, я немного расстроен. Я не буду подталкивать его к тому, чтобы идти к волку в пасть. Нелегко идти в место, где тебя против тебя каждый день проводят различные акции. Но я посмотрю, что он решит. Конечно, если ситуация не поменяется, для Зозули практически нереально ехать в Вальекас. Уже во вторник мы проведем больше встреч, и в этот же день Роман примет окончательное решение".

    "Я считаю, что это подсудное дело, ведь группа болельщиков не дала человеку выполнять его работу. Зозуля спрашивал меня, как такое могло произойти в современной Испании, но даже я, испанец, этого не понимаю. Этого не могло произойти в богатой и плюралистической Испании, которую мы все хотим видеть. Никто из руководства Райо не связывался с нами. Я говорил только с представителями клуба, но не менеджерами", — продолжил Хименес.

    Также он рассказал, что Зозуля "очень благодарен Бетису и всем, кто оказал ему поддержку в непростое время".

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    Как сообщалось, в поддержку Зозули выступили его партнеры по "Бетису", руководство клуба, Федерация футбола Украины, тренер сборной Андрей Шевченко и многие другие.

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