Арендовавший Зозулю клуб гарантировал безопасность своим футболистам

КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. Футбольный клуб "Райо Вальекано", который взял в аренду украинского нападающего Романа Зозулю, а впоследствии вернул его "Бетису", опубликовал на своем официальном сайте заявление, в котором сообщается о достигнутом соглашении с руководством испанской Ла Лиги и Ассоциации испанских футболистов (AFE) относительно обеспечения безопасности игроков команды.

Зозуля перешел в "Райо Вальекано" на правах аренды из "Бетиса" 31 января. Фанаты мадридского клуба выступили против этого трансфера, настаивая на том, что украинский форвард придерживается неонацистских взглядов. Они выпустили заявление, в котором подчеркнули, что "не приветствуют фашистов и неонацистов". В результате руководство "Райо Вальекано" приняло решение вернуть 27-летнего игрока в "Бетис". Поскольку Зозуля ранее был отзаявлен "Бетисом", он не может принимать участия в играх за севильский клуб до конца сезона.

Как говорится в заявлении "Райо Вальекано", руководство клуба провело встречу с боссами испанской Ла Лиги и Ассоциации испанских футболистов (AFE), и позиция сторон по данному вопросу была единой — они достигли соглашения о том, что футболистам команды должна быть обеспечена безопасность. Как отмечается, игрок должен принять решение о своем будущем до 6 февраля, сообщает Р-Спорт.

В 2016 году Зозуля, переходя в "Бетис", прибыл на подписание контракта в футболке с гербом Украины. Один из испанских журналистов принял его за логотип праворадикальной организации и написал статью, где обвинил игрока в нацизме. Статья получила в Испании большую огласку. "Бетис" позднее добился удаления статьи.

Зозуля неоднократно публично выражал свои политические предпочтения, поддерживая АТО. Он также фотографировался с шарфом с изображением лидера Организации украинских националистов, одного из главных инициаторов создания Украинской повстанческой армии (УПА) Степана Бандеры.