Ветераны футбола приехали в Севилью поддержать Зозулю

КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Ветераны украинского футбола, среди которых Мирон Маркевич, Анатолий Демьяненко, Вячеслав Шевчук, Владимир Езерский прилетели в испанскую Севилью, чтобы поодержать футболиста Романа Зозулю, вокруг которого не так давно разгорелся скандал, передает tribuna.com.
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Роман Зозуля должен был играть за "Райо" до конца сезона, но фанаты команды публично обвинили украинца в нацизме и потребовали у руководства клуба не совершать трансфер, после чего игрок вернулся в "Бетис". В поддержку Зозули выступили его партнеры по "Бетису", руководство клуба, Федерация футбола Украины, тренер сборной Андрей Шевченко и многие другие.
Подробнее о скандале вокруг футболиста читайте в материале Патриот или наци? Скандал в Испании из-за футболиста Зозули нарастает.