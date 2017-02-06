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    Ветераны футбола приехали в Севилью поддержать Зозулю

    (обновлено: )21205
    Вокруг Романа Зозули вспыхнул скандал после того, как фанаты "Райо", в котором футболист должен был играть до конца сезона, публично обвинили украинца в нацизме и потребовали у руководства клуба не совершать трансфер.
    Ветераны футбола прилетели в Севилью поддержать Романа Зозулю
    tribuna.com

    КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Ветераны украинского футбола, среди которых Мирон Маркевич, Анатолий Демьяненко, Вячеслав Шевчук, Владимир Езерский прилетели в испанскую Севилью, чтобы поодержать футболиста Романа Зозулю, вокруг которого не так давно разгорелся скандал, передает tribuna.com.

    Подробности пока не сообщаются. 

    tribuna.com
    Мирон Маркевич и Роман Зозуля в Севилье

    Роман Зозуля должен был играть за "Райо" до конца сезона, но фанаты команды публично обвинили украинца в нацизме и потребовали у руководства клуба не совершать трансфер, после чего игрок вернулся в "Бетис". В поддержку Зозули выступили его партнеры по "Бетису", руководство клуба, Федерация футбола Украины, тренер сборной Андрей Шевченко и многие другие.

    Подробнее о скандале вокруг футболиста читайте в материале Патриот или наци? Скандал в Испании из-за футболиста Зозули нарастает.

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