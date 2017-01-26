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    Спорт

    "Молодежка" Украины узнала соперников по отбору на Евро-2019

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    Украина сыграет с командами Англии, Голландии, Шотландии, Латвии и Андорры. Италия автоматически попадает на Евро-2019, к команде присоединятся победители девяти групп.
    Футбол
    RIA News Михаил Маркив | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Молодежная сборная Украины по футболу будет бороться за путевку на Евро-2019 с молодежными командами Англии, Голландии, Шотландии, Латвии и Андорры, согласно результатам жеребьевки УЕФА квалификационной стадии.

    Все группы квалификации Евро-2019 U-21:

    Группа 1: Чехия, Хорватия, Греция, Молдова, Беларусь, Сан-Марино

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    Группа 2: Испания, Словакия, Исландия, Албания, Эстония, Северная Ирландия

    Группа 3: Дания, Польша, Финляндия, Грузия, Литва, Фарерские о-ва

    Группа 4: Англия, Голландия, Украина, Шотландия, Латвия, Андорра

    Группа 5: Германия, Израиль, Норвегия, Ирландия, Азербайджан, Косово

    Группа 6: Швеция, Бельгия, Турция, Венгрия, Кипр, Мальта

    Группа 7: Сербия, Австрия, Россия, Македония, Армения, Гибралтар

    Группа 8: Португалия, Швейцария, Румыния, Уэльс, Босния и Герцеговина, Лихтенштейн

    Группа 9: Франция, Словения, Черногория, Болгария, Казахстан, Люксембург.

    Италия автоматически попадает на Евро-2019, к команде присоединятся победители девяти групп. Четыре лучших обладателя вторых мест, разбившись на пары, проведут стыковые матчи, победители которых будут играть в финальном турнире.

    Матчи группового этапа квалификации пройдут 20-28 марта, 5-13 июня, 28 августа-5 сентября, 2-10 октября, 6-14 ноября в 2017 году и 19-27 марта, 3-11 сентября, 8-16 октября в 2018 году.

    Стыковые матчи состоятся 12-20 ноября 2018 года.

    Ранее официальный сайт Немецкого футбольного союза проинформировал о намерении Германии подать заявку на проведение чемпионата Европы по футболу в 2024 году.

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