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    УЕФА представил официальный логотип Евро-2020

    (обновлено: )14
    УЕФА представил официальный логотип матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года, которые пройдут в Санкт-Петербурге. Эмблема содержит официальный логотип всего турнира и стилизованное изображение разведённого Дворцового моста.
    RT на русском/youtube

    Торжественная церемония состоялась в четверг в Санкт-Петербурге. Частью логотипа стал Дворцовый мост. До Евро-2020 Санкт-Петербург примет матчи Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.

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    Евро-2020 пройдет в 13 городах Европы: Санкт-Петербурге (Россия), Баку (Азербайджан), Бухаресте (Румыния), Будапеште (Венгрия), Мюнхене (Германия), Брюсселе (Бельгия), Амстердаме (Нидерланды), Копенгагене (Дания), Риме (Италия), Бильбао (Испания), Дублине (Ирландия), Лондоне (Англия) и Глазго (Шотландия).

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