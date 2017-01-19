УЕФА представил официальный логотип Евро-2020

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УЕФА представил официальный логотип матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года, которые пройдут в Санкт-Петербурге. Эмблема содержит официальный логотип всего турнира и стилизованное изображение разведённого Дворцового моста.