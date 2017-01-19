УЕФА представил официальный логотип Евро-2020

Торжественная церемония состоялась в четверг в Санкт-Петербурге. Частью логотипа стал Дворцовый мост. До Евро-2020 Санкт-Петербург примет матчи Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.
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Евро-2020 пройдет в 13 городах Европы: Санкт-Петербурге (Россия), Баку (Азербайджан), Бухаресте (Румыния), Будапеште (Венгрия), Мюнхене (Германия), Брюсселе (Бельгия), Амстердаме (Нидерланды), Копенгагене (Дания), Риме (Италия), Бильбао (Испания), Дублине (Ирландия), Лондоне (Англия) и Глазго (Шотландия).