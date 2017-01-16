Неймар возглавил рейтинг самых дорогих футболистов мира

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Нападающий испанской "Барселоны" и сборной Бразилии Неймар является самым дорогостоящим футболистом мира по трансферным показателям, свидетельствуют данные Международного центра спортивных исследований (CIES). Об этом сообщает Р-Спорт со ссылкой на CIES Football Observatory.

Партнер Неймара по клубу аргентинец Лионель Месси и полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Поль Погба вошли в первую тройку рейтинга. Неймар оценивается в 246,8 млн евро, тогда как Месси – в 170,5 млн, Погба – в 155,3 млн.

В десятку игроков с наибольшей трансферной стоимостью также вошли:

4. Антуан Гризманн ("Атлетико"/сборная Франции) – 150,4 млн евро;

5. Луис Суарес ("Барселона"/сборная Уругвая) – 145,2 млн евро;

6. Харри Кейн ("Тоттенхэм"/сборная Англии) – 139,2 млн евро;

7. Криштиану Роналду ("Реал"/сборная Португалии) — 126,5 млн евро;

8. Пауло Дибала ("Ювентус"/сборная Аргентины) – 113,8 млн евро;

9. Деле Алли ("Тоттенхэм"/сборная Англии) – 110,5 млн евро;

10. Эден Азар ("Челси"/сборная Бельгии) – 101,5 млн евро.

В топ-100 рейтинга не вошли игроки из украинских или российских команд.

Ранее сообщалось, что Неймар сложил с себя полномочия капитана сборной Бразилии по футболу.