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    Спорт

    Неймар возглавил рейтинг самых дорогих футболистов мира

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    Партнер нападающего испанской "Барселоны" Неймара по клубу аргентинец Лионель Месси и полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Поль Погба вошли в первую тройку рейтинга.
    Неймар. Архивное фото
    REUTERS Albert Gea

    КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Нападающий испанской "Барселоны" и сборной Бразилии Неймар является самым дорогостоящим футболистом мира по трансферным показателям, свидетельствуют данные Международного центра спортивных исследований (CIES). Об этом сообщает Р-Спорт со ссылкой на CIES Football Observatory.

    Партнер Неймара по клубу аргентинец Лионель Месси и полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Поль Погба вошли в первую тройку рейтинга. Неймар оценивается в 246,8 млн евро, тогда как Месси – в 170,5 млн, Погба – в 155,3 млн.

    В десятку игроков с наибольшей трансферной стоимостью также вошли:

    Болельщик грубо сбил Неймара на тренировке сборной Бразилии
    PortaL TeCh/youtube
    ВИДЕО. Фанат грубо сбил форварда "Барселоны" Неймара на тренировке

    4. Антуан Гризманн ("Атлетико"/сборная Франции) – 150,4 млн евро;

    5. Луис Суарес ("Барселона"/сборная Уругвая) – 145,2 млн евро;

    6. Харри Кейн ("Тоттенхэм"/сборная Англии) – 139,2 млн евро;

    7. Криштиану Роналду ("Реал"/сборная Португалии) — 126,5 млн евро;

    8. Пауло Дибала ("Ювентус"/сборная Аргентины) – 113,8 млн евро;

    9. Деле Алли ("Тоттенхэм"/сборная Англии) – 110,5 млн евро;

    10. Эден Азар ("Челси"/сборная Бельгии) – 101,5 млн евро.

    В топ-100 рейтинга не вошли игроки из украинских или российских команд.

    Ранее сообщалось, что Неймар сложил с себя полномочия капитана сборной Бразилии по футболу.

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