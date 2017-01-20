Германия подаст заявку на проведение Евро-2024

КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Официальный сайт Немецкого футбольного союза проинформировал о намерении Германии подать заявку на проведение чемпионата Европы по футболу в 2024 году.

Решение по подаче заявки принималось президиумом организации во Франкфурте и было единогласным, сообщает Р-Спорт.

Будет ли проводить Германия ЧЕ, станет известно в сентябре следующего года на заседании исполкома УЕФА.

В турнире примут участие 24 команды.

Напомним, чемпионат Европы 2016 года по футболу прошел во Франции. Победителем турнира довольно неожиданно стала сборная Португалии.

Отметим, ЧЕ по футболу в 2020 году пройдет не на территории одной либо двух граничащих друг с другом стран, а на 13 стадионах 13 городов 13 стран-членов УЕФА: в Санкт-Петербурге (Россия), Баку (Азербайджан), Бухаресте (Румыния), Будапеште (Венгрия), Мюнхене (Германия), Брюсселе (Бельгия), Амстердаме (Нидерланды), Копенгагене (Дания), Риме (Италия), Бильбао (Испания), Дублине (Ирландия), Лондоне (Англия) и Глазго (Шотландия).

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