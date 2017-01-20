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    Спорт

    Германия подаст заявку на проведение Евро-2024

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    В сентябре 2018 года исполком УЕФА на своем заседании определит, будет ли Германия принимать футбольный турнир. Вместе с тем ЧЕ в 2020 году пройдет на 13 стадионах 13 городов 13 стран-членов УЕФА.
    Флаг Германии
    REUTERS Hannibal Hanschke

    КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Официальный сайт Немецкого футбольного союза проинформировал о намерении Германии подать заявку на проведение чемпионата Европы по футболу в 2024 году.

    УЕФА представил официальный логотип Евро-2020 в Санкт-Петербурге
    RT на русском/youtube
    УЕФА представил официальный логотип Евро-2020

    Решение по подаче заявки принималось президиумом организации во Франкфурте и было единогласным, сообщает Р-Спорт.

    Будет ли проводить Германия ЧЕ, станет известно в сентябре следующего года на заседании исполкома УЕФА.

    В турнире примут участие 24 команды. 

    Напомним, чемпионат Европы 2016 года по футболу прошел во Франции. Победителем турнира довольно неожиданно стала сборная Португалии

    Отметим, ЧЕ по футболу в 2020 году пройдет не на территории одной либо двух граничащих друг с другом стран, а на 13 стадионах 13 городов 13 стран-членов УЕФА: в Санкт-Петербурге (Россия), Баку (Азербайджан), Бухаресте (Румыния), Будапеште (Венгрия), Мюнхене (Германия), Брюсселе (Бельгия), Амстердаме (Нидерланды), Копенгагене (Дания), Риме (Италия), Бильбао (Испания), Дублине (Ирландия), Лондоне (Англия) и Глазго (Шотландия).

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