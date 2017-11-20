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    Общество

    Жене Луценко дали пафосное звание. Соцсети взорвались

    (обновлено: )30
    Ирина Луценко
    tabloid.pravda.com.ua

    КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Представитель президента в парламенте Ирина Луценко стала победительницей десятой Всеукраинской премии "Женщина III тысячелетия". 

    Церемония награждения прошла в Киевском национальном академическом театре оперетты.

    ukranews.com
    Ирина и Юрий Луценко

    Ирина Луценко победила в категории "Рейтинг" за защиту прав и равных возможностей мужчин и женщин, отстаивание справедливости и прав человека во всех сферах жизни, сообщают "Украинские новости".

    "Я испытываю гордость, находясь среди таких женщин. Эта награда вдохновляет меня, дает крылья. Но вместе с тем дает и огромную ответственность – создавать Украину вместе с вами", — сказала Ирина Луценко на сцене во время получения награды.

    В соцсетях язвительно отреагировали на премию жены генерального прокурора.

    "Ірина Луценко стала переможницею Всеукраїнської премії "Жінка III тисячоліття". Ну, для этого хоть образования не нужно… Никакого. Только бабки", — написал пользователь Александр Дубинский.

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