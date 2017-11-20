Жене Луценко дали пафосное звание. Соцсети взорвались

КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Представитель президента в парламенте Ирина Луценко стала победительницей десятой Всеукраинской премии "Женщина III тысячелетия".

Церемония награждения прошла в Киевском национальном академическом театре оперетты.

ukranews.com Ирина и Юрий Луценко

Ирина Луценко победила в категории "Рейтинг" за защиту прав и равных возможностей мужчин и женщин, отстаивание справедливости и прав человека во всех сферах жизни, сообщают "Украинские новости".

"Я испытываю гордость, находясь среди таких женщин. Эта награда вдохновляет меня, дает крылья. Но вместе с тем дает и огромную ответственность – создавать Украину вместе с вами", — сказала Ирина Луценко на сцене во время получения награды.

В соцсетях язвительно отреагировали на премию жены генерального прокурора.

"Ірина Луценко стала переможницею Всеукраїнської премії "Жінка III тисячоліття". Ну, для этого хоть образования не нужно… Никакого. Только бабки", — написал пользователь Александр Дубинский.