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    Общество

    ГПУ пожаловалась, что МВД не помогает расследовать преступления на Майдане

    (обновлено: )54
    По словам главы департамента спецрасследований ГПУ, со стороны МВД "отсутствует реальная помощь в раскрытии преступлений правоохранителей во время Майдана, нет инициативности".
    Здание ГПУ в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Министерство внутренних дел не помогает Генпрокуратуре в расследовании преступлений, совершенных в ходе акций протеста в Киеве в 2014 году. Об этом заявил в понедельник глава департамента спецрасследований генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк.

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    "Последние (правоохранительные органы – ред.) выполняют наши поручения, информацию по запросам присылают, но отсутствует реальная помощь в раскрытии преступлений правоохранителей во время Майдана, нет инициативности… Отсутствует и воля руководства МВД к тому, чтобы установить виновных в рамках своих полномочий или хотя бы соблюсти принцип, когда все, кто причастен к преступлениям на Майдане или не способствует расследованию этих преступлений, должны уйти из МВД", — цитирует слова Горбатюка издание "Фокус".

    При этом он отметил, что за три года из правоохранителей только единицы дают показания, а многие руководители времен пребывания у власти экс-президента Украины Виктора Януковича и сейчас работают в полиции, занимая высокие должности.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    По словам Горбатюка, МВД Украины провело внутреннее служебное расследование, однако в Генпрокуратуре недовольны его результатами.

    "Конечно, мы хотели, чтобы расследования провели хотя бы по каждому отдельному дню, но нам отказали, заявив, что такое расследование уже провели и все выяснили. Но если бы его провели нормально, это была бы своего рода люстрация. Совершивших нарушение привлекли бы к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения", — сказал Горбатюк.

    Главная киевская площадь — майдан Незалежности — была занята сторонниками евроинтеграции Украины 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства о приостановке подготовки к подписанию соглашения об ассоциации с ЕС. Позже Майдан стал эпицентром противостояния силовиков и активистов. Результатом столкновений стали десятки человеческих жертв с обеих сторон.

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