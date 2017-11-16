Нардеп сообщил, чьи снайперы стреляли на Майдане

КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады Вадим Рабинович обвинил экс-президента Грузии, бывшего главу Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили в том, что ему "принадлежали" снайперы, стрелявшие на Майдане Незалежности в Киеве.

Парламентарий подчеркнул, что прокуратура может считать его слова официальным заявлением.

Читайте также: Теперь Майдан = АТО. Обсуждение в соцсетях

"Генерал грузинской армии Тристан Цителашвили сообщил, что снайперы, которые стреляли у нас на Майдане, принадлежали Саакашвили", — заявил Рабинович в эфире NewsOne.

"У меня очень много друзей в Грузии. Я действительно видел положительные сдвиги, которые произошли в Грузии, когда там был президентом Саакашвили. Но у меня был большой друг, в убийстве которого обвиняют Саакашвили, который забрал у него канал и медиа", — рассказал нардеп.

Словесная перепалка завершилась тем, что Рабинович протянул Саакашвили красный галстук, который достал из кармана, и предложил его съесть: "На, кушай!" и добавил: "Значит, я из России".

В марте-апреле 2014 года были задержаны и арестованы экс-сотрудники "Беркута" по подозрению в расстреле участников Евромайдана. Также ранее силовики задержали командира роты "Беркут" Дмитрия Садовника, подозреваемого в расстреле 39 участников акций протеста на Майдане в феврале 2014 года. Ранее все пятеро присяжных по делу о расстреле Евромайдана 20 февраля 2014 на Майдане Незалежности в Киеве, в котором фигурируют бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", заявили о самоотводе из-за невысокой платы за их услуги.