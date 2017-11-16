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    Политика

    Нардеп сообщил, чьи снайперы стреляли на Майдане

    (обновлено: )47131
    По словам Вадима Рабиновича, снайперы, которые стреляли "у нас на Майдане, принадлежали Саакашвили". Он также посоветовал экс-президенту Грузии красный галстук, который достал из кармана.
    Вид на Майдан Незалежности во время протестов 11 декабря 2013 года
    Associated Press Sergei Grits

    КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады Вадим Рабинович обвинил экс-президента Грузии, бывшего главу Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили в том, что ему "принадлежали" снайперы, стрелявшие на Майдане Незалежности в Киеве. 

    Парламентарий подчеркнул, что прокуратура может считать его слова официальным заявлением.

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    "Генерал грузинской армии Тристан Цителашвили сообщил, что снайперы, которые стреляли у нас на Майдане, принадлежали Саакашвили", — заявил Рабинович в эфире NewsOne.

    "У меня очень много друзей в Грузии. Я действительно видел положительные сдвиги, которые произошли в Грузии, когда там был президентом Саакашвили. Но у меня был большой друг, в убийстве которого обвиняют Саакашвили, который забрал у него канал и медиа", — рассказал нардеп.

    Словесная перепалка завершилась тем, что Рабинович протянул Саакашвили красный галстук, который достал из кармана, и предложил его съесть: "На, кушай!" и добавил: "Значит, я из России".

    В марте-апреле 2014 года были задержаны и арестованы экс-сотрудники "Беркута" по подозрению в расстреле участников Евромайдана. Также ранее силовики задержали командира роты "Беркут" Дмитрия Садовника, подозреваемого в расстреле 39 участников акций протеста на Майдане в феврале 2014 года. Ранее все пятеро присяжных по делу о расстреле Евромайдана 20 февраля 2014 на Майдане Незалежности в Киеве, в котором фигурируют бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", заявили о самоотводе из-за невысокой платы за их услуги.

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