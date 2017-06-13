ООН обеспокоена отсутствием прогресса в расследовании смертей на Майдане

КИЕВ, 13 июн — РИА Новости Украина. ООН отмечает отсутствие прогресса в расследовании резонансных дел, в том числе относительно гибели людей в ходе Евромайдана в Киеве и трагедии 2 мая 2014 года в Одессе.

"УВКПЧ обеспокоено тем, что три года спустя после убийств протестующих и сотрудников правоохранительных органов на Майдане в Киеве и насилия в Одессе усилия по привлечению к ответственности все еще не дали ощутимых результатов", — говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации во вторник.

Как отмечается на сайте, несмотря на усилия Генеральной прокуратуры по привлечению к ответственности виновных в гибели протестующих и других людей во время событий на Майдане в Киеве, ни один из бывших высокопоставленных чиновников не понес наказания.

"УВКПЧ вновь заявляет о своей обеспокоенности в связи с отсутствием прогресса в расследовании убийств 13 полицейских 18-20 февраля 2014 года по причине правовых норм, предусматривающих, что лица, которые участвовали в массовых собраниях и подозреваются или обвиняются в совершении преступлений во время протестов на Майдане, включая насилие в отношении сотрудника правоохранительных органов, освобождаются от уголовной ответственности. Таким образом власти не выполнили свои обязательства по обеспечению эффективного средства защиты для родственников убитых полицейских", — говорится в докладе.

В ООН также не видят прогресса в расследовании трагедии 2 мая 2014 года в Одессе, когда погибли 48 человек. УВКПЧ выразило обеспокоенность затягиванием суда по рассмотрению этого дела. "Не наблюдалось никакого прогресса в привлечении к ответственности лиц, виновных в смерти 48 человек в Одессе 2 мая 2014 года. Действия, предпринимаемые до сих пор, выглядят избирательными и свидетельствуют о возможной предвзятости", — говорится в докладе.

Главная киевская площадь — Майдан Незалежности — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Позже Майдан стал эпицентром противостояния вооруженных силовиков и активистов. Результатом столкновений стали десятки человеческих жертв с обеих сторон.

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