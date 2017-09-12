В ООН все еще ждут расследования убийств на Майдане и в Одессе

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

По-прежнему нет существенного прогресса в привлечении к ответственности лиц, виновных в убийствах, совершенных на Майдане в 2014 году и в Одессе 2 мая 2024 года. Об этом говорится в докладе Агентства ООН по правам человека, презентованном на пресс-конференции в Киеве во вторник.

Убийства на Майдане

Относительно расследования убийств на Майдане указывается, что Святошинский районный суд Киева продолжил слушания по сути по делу пятерых бывших сотрудников "Беркута", которых обвиняют в убийстве 48 протестующих 20 февраля 2014 года. "Они остаются под стражей, а суд до сих пор пребывает на стадии сбора свидетельских показаний и изучения материалов дела", — говорится в докладе.

Отмечено (со ссылкой на информацию Генпрокуратуры Украины), что РФ отказала в экстрадиции 21 сотрудника "Беркута", которые находятся в розыске по подозрению в причастности к этим убийствам и которые выехали из Украины. "По имеющейся информации, 15 подозреваемых получили российское гражданство, а троим было предоставлено временное убежище", — говорится в документе.

Также отмечается, что "Управление Верховного комиссара по правам человека обеспокоено тем, что невозможность обеспечить их явку в суд обостряет проблему длительной безнаказанности виновных, в частности, бывших высокопоставленных лиц, которых подозревают в организации и приказах убивать протестующих".

Стоит напомнить, что сразу после победы "евромайдана" новая власть обещала в кратчайшие сроки расследовать убийства "небесной сотни" и наказать виновных. Однако обещания остались обещаниями.

Более того, некоторые госорганы препятствовали расследованию — об этом через год после событий на Майдане заявляла Международная консультативная группа (МКТ), специально созданная Генеральным секретарем Совета Европы с целью проведения наблюдения за расследованием.

В частности, отмечали тогда в МКТ, негативное влияние на расследование оказало нежелание сотрудничать со стороны… СБУ и МВД (в МВД позднее выступили с опровержениями).

Тогда представители МКТ отметил, что вопрос о снайперах "остаётся открытым". Что ж, в таком состоянии он пребывает и до сих пор.

Ранее генерал-майор Александр Якименко, возглавлявший при Януковиче Службу безопасности Украина, заявлял, что снайперов наняла сама оппозиция.

Убийства в Одессе

Незначительный прогресс также наблюдается в судебном производстве относительно привлечения к ответственности за убийства, совершенные в центре Одессы во время пожара в Доме профсоюзов, говорится докладе Агентства по правам человека ООН.

Отмечено, что после многочисленных отводов судей во всех четырёх районных судах Одессы, и, соответственно, невозможности сформировать состав суда, 26 мая 2017 года "Апелляционный суд Одесской области "передал дело 20 сторонников "федерализации", которых обвиняют в массовых нарушениях общественного порядка, в Ильичёвский городской суд Одесской области".

Пятеро обвиняемых остаются под стражей с мая 2014 года. При этом "единственный активист-сторонник единства Украины, которого обвиняют в убийстве, остаётся на свободе в ожидании судебного рассмотрения, которое и до сих пор не началось, хотя обвинения против него были выдвинуты более двух лет тому назад", говорится в докладе.

В связи с этим Управление Верховного комиссара ООН по правам человека обращает внимание на избирательный подход судов, рассматривающих "дело 2 мая": "тогда как некоторые лица, обвиняемые в массовых нарушениях общественного порядка, пребывают под стражей уже более трёх лет, лицо, обвиняемое в убийстве, остаётся на свободе".

Напомним, после смены власти на Украине активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также "евромайдановцами" — с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана".

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При этом по многим из тех, кто пытался спастись, из толпы стреляли. В результате погибли 48 человек, шесть — в районе Греческой площади и торгового центра "Афина" (из них двое умерли в больницах), 42 — на Куликовом поле и в Доме профсоюзов (трое скончались в больницах). Шесть человек скончались от огнестрельных ранений, десять выпали из окон горящего здания и разбились, 32 погибли от ожогов и в результате отравления газом. Более 250 человек пострадали.

Международные организации неоднократно указывали Киеву на отсутствие прогресса в расследовании одесской трагедии. СМИ не раз сообщали о давлении, которые радикальные группы оказывали на судей. Многие считают, что точку в этом деле можно будет поставить только после смены власти в Украине.