ГПУ: есть угроза прекращения расследования преступлений на Майдане

RIA Novosti/Андрей Стенин

КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина.

Из-за потери прокуратурой следственных функций есть угроза остановки расследования с 21 ноября дел по преступлениям на Майдане и о коррупции чиновников времен экс-президента Виктора Януковича. Об этом заявил начальник департамента специальных расследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк.

Генпрокуратура утратила следственные функции с 20 ноября из-за создания в Украине Государственного бюро расследований. Формально такое бюро в Украине создано, однако по факту его не существует, руководителя на конкурсе выбрали только на минувшей неделе, его еще должны утвердить власти. Генпрокуратура ранее предупреждала, что некому будет расследовать тысячи уголовных дел.

"Существенные проблемы в расследовании регулярно создаёт и парламент в части уголовного процесса. Сегодня существует угроза остановки расследования с 21 ноября 2017 года дел по Майдану и по коррупции экс-чиновников из-за потери прокуратурой следственных функций. Думаю, это делается умышленно", — сказал Горбатюк в опубликованном в понедельник интервью украинскому еженедельнику "Фокус".

Он сообщил, что по делам о преступлениям на Майдане украинским судом вынесен всего один приговор.

"Расследуются более 3 тысяч преступлений, совершённых во время Майдана. О подозрении сообщили 380 лицам, обвинительные акты по 239 направлены в суд. 48 человек признаны виновными. Один человек отбывает реальный срок за решёткой, и тот — "титушка" (нанятый провокатор – ред.), не сотрудник правоохранительных органов", — сообщил Горбатюк.

По его словам, из 380 подозреваемых — 48 чиновников уровня руководителей милиции Киева, областей, а также главы обладминистраций, их замы, министры и президент. Горбатюк рассказал, что среди подозреваемых 201 правоохранитель, в том числе 22 следователя, 15 прокуроров и 14 судей.

Главная киевская площадь — майдан Незалежности — была занята сторонниками евроинтеграции Украины 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства о приостановке подготовки к подписанию соглашения об ассоциации с ЕС. Позже Майдан стал эпицентром противостояния силовиков и активистов. Результатом столкновений стали десятки человеческих жертв с обеих сторон.