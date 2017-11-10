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    Точка зрения

    Лукаш о майданах: "Больно. Дорого. Стыдно"

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    "Хлам" под Радой и блокирование Roshen (344)

    (обновлено: )12110
    После первого украинского майдана Румыния возвратила себе 80% спорных территорий, потерянных из-за участия в войне на стороне Гитлера, после второго – Россия получает Крым и влияние на неконтролируемую Украиной часть Донбасса, констатирует Елена Лукаш.
    Елена Лукаш. Архивное фото
    УНИАН

    РИА Новости Украина

    В результате двух майданов Украина утратила территории, страна ослаблена как никогда, и после того, как новый кризис взорвет внутреннюю ситуацию, снова уйдут земли и люди, написала в своем блоге экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш

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    "Результатом двух майданов стало то, что Украина дважды теряла территории. Вина за это лежит, по моему мнению, исключительно на выгодополучателях переворотов.

    Майдан-2004.

    Румыния получила 9,7 тыс. кв. км. из 12 тыс. кв.км. возле острова Змеиный.

    Шельф, который мы потеряли после "оранжевой революции", очень богат нефтью и газом.

    Отдали его наши тогдашние власти по-тихому.

    Андрей Миселюк
    Facebook Андрея Миселюка
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    Еще и нахваливали решение Международного суда ООН.

    Итак, начав судиться в 2004, уже в 2009 Румыния возвратила себе 80% спорных территорий, потерянных из-за участия в войне на стороне Гитлера.

    Да-да, Гитлера….про которые внезапно вспомнила в 2004 году.

    Все забыли. А зря.

    История повторяется, когда ее забывают.

    Майдан-2014

    Украина переживает переворот, а Россия получает Крым и влияние на неконтролируемую Украиной часть Донбасса.

    Никакого расследования причин, условий, действий и бездействий того периода проведено не было.

    Правды мы пока не знаем.

    Лишь немногие голоса утверждают, что Крым был сдан, а Донбасс спровоцирован и отторгнут.

    Узнаем, что это за аннексия такая была.

    Всему свое время", — написала Лукаш.

    Елена Лукаш/Facebook

    Экс-министр отметила, что ее смешит вопрос: "чей Крым?", и в ответ она всегда спрашивает: "чья Украина?".

    "И вот это предлагаю обсудить.

    Чья Украина сейчас, и чья будет?

    Украина граничит с семью странами: Россией, Польшей, Румынией, Молдавией, Словакией, Венгрией, Белоруссией.

    Отношения с крупнейшими соседями — хуже некуда.

    И это рукотворные кризисы.

    Ситуация под Верховной Радой 25 октября 2017 года
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    И руки, сотворившие этот кризис — на Печерских холмах, а не в Кремле или Брюсселе.

    Украина ослаблена как никогда.

    И соседи это обязательно используют.

    Сразу после того как кризис взорвет внутреннюю ситуацию в Украине.

    И, боюсь, снова уйдут люди и земли.

    По праву сильного и чтобы выжить.

    А пока мы доживаем последний акт драмы "Украина без украинцев".

    Где в главных ролях:

    •Жертва — уже не сытая, не спокойная, не веселая страна. Убыточная и дотационная. Мертвая зона.

    •Ее палачи. Англоговорящие собственники офшоров и частных армий.

    •И тихое согласие большинства.

    Ликвидация продолжается.

    Больно. Дорого. Стыдно", — констатировала Лукаш.

    Елена Лукаш/Facebook

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