Лукаш о майданах: "Больно. Дорого. Стыдно"

РИА Новости Украина

В результате двух майданов Украина утратила территории, страна ослаблена как никогда, и после того, как новый кризис взорвет внутреннюю ситуацию, снова уйдут земли и люди, написала в своем блоге экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш.

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"Результатом двух майданов стало то, что Украина дважды теряла территории. Вина за это лежит, по моему мнению, исключительно на выгодополучателях переворотов.

Майдан-2004.

Румыния получила 9,7 тыс. кв. км. из 12 тыс. кв.км. возле острова Змеиный.

Шельф, который мы потеряли после "оранжевой революции", очень богат нефтью и газом.

Отдали его наши тогдашние власти по-тихому.

Еще и нахваливали решение Международного суда ООН.

Итак, начав судиться в 2004, уже в 2009 Румыния возвратила себе 80% спорных территорий, потерянных из-за участия в войне на стороне Гитлера.

Да-да, Гитлера….про которые внезапно вспомнила в 2004 году.

Все забыли. А зря.

История повторяется, когда ее забывают.

Майдан-2014

Украина переживает переворот, а Россия получает Крым и влияние на неконтролируемую Украиной часть Донбасса.

Никакого расследования причин, условий, действий и бездействий того периода проведено не было.

Правды мы пока не знаем.

Лишь немногие голоса утверждают, что Крым был сдан, а Донбасс спровоцирован и отторгнут.

Узнаем, что это за аннексия такая была.

Всему свое время", — написала Лукаш.

Елена Лукаш/Facebook

Экс-министр отметила, что ее смешит вопрос: "чей Крым?", и в ответ она всегда спрашивает: "чья Украина?".

"И вот это предлагаю обсудить.

Чья Украина сейчас, и чья будет?

Украина граничит с семью странами: Россией, Польшей, Румынией, Молдавией, Словакией, Венгрией, Белоруссией.

Отношения с крупнейшими соседями — хуже некуда.

И это рукотворные кризисы.

И руки, сотворившие этот кризис — на Печерских холмах, а не в Кремле или Брюсселе.

Украина ослаблена как никогда.

И соседи это обязательно используют.

Сразу после того как кризис взорвет внутреннюю ситуацию в Украине.

И, боюсь, снова уйдут люди и земли.

По праву сильного и чтобы выжить.

А пока мы доживаем последний акт драмы "Украина без украинцев".

Где в главных ролях:

•Жертва — уже не сытая, не спокойная, не веселая страна. Убыточная и дотационная. Мертвая зона.

•Ее палачи. Англоговорящие собственники офшоров и частных армий.

•И тихое согласие большинства.

Ликвидация продолжается.

Больно. Дорого. Стыдно", — констатировала Лукаш.