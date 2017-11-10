Лукаш о майданах: "Больно. Дорого. Стыдно"

РИА Новости Украина
В результате двух майданов Украина утратила территории, страна ослаблена как никогда, и после того, как новый кризис взорвет внутреннюю ситуацию, снова уйдут земли и люди, написала в своем блоге экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш.
Смотрите также: Туман, палатки, часовые. Что происходит в палаточном городке у Рады
"Результатом двух майданов стало то, что Украина дважды теряла территории. Вина за это лежит, по моему мнению, исключительно на выгодополучателях переворотов.
Майдан-2004.
Румыния получила 9,7 тыс. кв. км. из 12 тыс. кв.км. возле острова Змеиный.
Шельф, который мы потеряли после "оранжевой революции", очень богат нефтью и газом.
Отдали его наши тогдашние власти по-тихому.
Еще и нахваливали решение Международного суда ООН.
Итак, начав судиться в 2004, уже в 2009 Румыния возвратила себе 80% спорных территорий, потерянных из-за участия в войне на стороне Гитлера.
Да-да, Гитлера….про которые внезапно вспомнила в 2004 году.
Все забыли. А зря.
История повторяется, когда ее забывают.
Майдан-2014
Украина переживает переворот, а Россия получает Крым и влияние на неконтролируемую Украиной часть Донбасса.
Никакого расследования причин, условий, действий и бездействий того периода проведено не было.
Правды мы пока не знаем.
Лишь немногие голоса утверждают, что Крым был сдан, а Донбасс спровоцирован и отторгнут.
Узнаем, что это за аннексия такая была.
Всему свое время", — написала Лукаш.
Экс-министр отметила, что ее смешит вопрос: "чей Крым?", и в ответ она всегда спрашивает: "чья Украина?".
"И вот это предлагаю обсудить.
Чья Украина сейчас, и чья будет?
Украина граничит с семью странами: Россией, Польшей, Румынией, Молдавией, Словакией, Венгрией, Белоруссией.
Отношения с крупнейшими соседями — хуже некуда.
И это рукотворные кризисы.
И руки, сотворившие этот кризис — на Печерских холмах, а не в Кремле или Брюсселе.
Украина ослаблена как никогда.
И соседи это обязательно используют.
Сразу после того как кризис взорвет внутреннюю ситуацию в Украине.
И, боюсь, снова уйдут люди и земли.
По праву сильного и чтобы выжить.
А пока мы доживаем последний акт драмы "Украина без украинцев".
Где в главных ролях:
•Жертва — уже не сытая, не спокойная, не веселая страна. Убыточная и дотационная. Мертвая зона.
•Ее палачи. Англоговорящие собственники офшоров и частных армий.
•И тихое согласие большинства.
Ликвидация продолжается.
Больно. Дорого. Стыдно", — констатировала Лукаш.