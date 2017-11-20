Среди подростков популярен нетрадиционный секс - ученые

КИЕВ, 20 ноя – РИА Новости Украина. Нетрадиционные формы секса стали в несколько раз более популярными среди молодежи и подростков.

К таким выводам пришла британские ученые, исследование которых опубликовано в издании Journal of Adolescent Health.

"Наблюдения за тем, когда и как молодежь начинает заниматься сексом, поможет нам сформулировать новые подходы к половому просвещению и обсуждению то, какие опасности несут за собой те или иные нетрадиционные формы интимной близости. Это поможет молодежи избежать проблем со здоровьем в дальнейшем", — заявила Рут Льюис из Лондонской школы гигиены и тропической медицины (Великобритания).

Для изучения подобных изменений Лондонская школа гигиены и тропической медицины уже несколько десятилетий проводит специальные социальные опросы, в которых приняло участие примерно 45 тысяч молодых британцев.

Как показал анализ данных, часть аспектов полового поведения молодежи сильно поменялась в последние два десятка лет, а другие вещи остались прежними.

В частности, к их числу относится то, когда мальчики и девочки начинают впервые целоваться и время первого секса – 14 и 16 лет. С другой стороны, поменялось то, каким именно сексом занимаются подростки и молодежь – нетрадиционные формы половых отношений, такие как анальный и оральный секс, стали заметно более популярными сегодня.

По словам ученых, 20 лет назад ими увлекалась примерно десятая часть парней и девушек, тогда как сегодня в этом сознается примерно каждый четвертый опрошенный британец и каждая пятая опрошенная молодая женщина. Еще сильнее этот показатель вырос среди подростков в возрасте 16-18 лет.

Как полагают ученые, эти изменения в половом поведении молодежи связаны с нарастающей "сексуализацией" массовой культуры и распространением информации о подобных увлечениях в глобальной сети. По мнению Льюис, все это необходимо учитывать социальным службам и преподавателям в школах для того, чтобы защитить молодежь от возможных проблем со здоровьем и распространением половых инфекций, характерных для подобных форм секса.

Ранее министр по вопросам равенства Франции Марлен Скьяппа предложила установить минимальный возраст согласия на интимную близость. Она отмечает, что этот возраст может составлять 13 или 15 лет.