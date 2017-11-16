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    Секс-скандал. На Спейси поступило еще 20 жалоб

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    Секс-скандал в Голливуде. Вайнштейн, Спейси, Хоффман... (50)

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    О 20 новых заявлениях о ненадлежащем поведении Кевина Спейси сообщили в лондонском театре Old Vic. Администрация отметила, что заявившие "не имели возможности сообщить о своем беспокойстве, в то время, как Спейси действовал безответственно".
    Актер Кевин Спейси. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина, Денис Ворошилов. Лондонский театр Old Vic получил 20 новых заявлений о ненадлежащем поведении его бывшего руководителя Кевина Спейси, говорится в переданном РИА Новости заявлении администрации театра.

    "Расследование проводилось по обвинениям Спейси за время его работы художественным руководителем театра между 2004 и 2015 годами. В результате расследования были получены 20 персональных признаний о ненадлежащем поведении Спейси во время исполнения обязанностей худрука", — говорится в заявлении.

    Администрация театра извинилась за действия бывшего руководителя и отметила, что заявившие о ненадлежащем поведении Спейси "не имели возможности сообщить о своем беспокойстве, в то время, как Спейси действовал безответственно".

    Актер Кевин Спейси
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    The American Conservative: масштаб мерзостей Кевина Спейси огромен

    В последнее время вокруг Кевина Спейси разразился крупный скандал, ранее 15 человек обвинили актера в домогательствах.

    Скандал начался с заявления звезды сериала Star Trek Энтони Рэппа, сообщившего, что когда ему было 14 лет, пьяный Спейси попытался соблазнить его. Спейси заявлял, что не помнит инцидента с домогательствами к несовершеннолетнему на тот момент Рэппу, однако принес ему свои извинения.

    Впоследствии мексиканский актер Роберто Кавазос заявил, что стал жертвой сексуальных домогательств со стороны Спейси, и знает многих других людей, которые оказались в аналогичной ситуации. К настоящему моменту число людей, заявивших о домогательствах со стороны актера, достигло 35 человек.

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