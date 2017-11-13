Спецслужбы Узбекистана сообщили о ликвидации секс-трафика через Украину

КИЕВ, 13 ноя – РИА Новости Украина. Сотрудники Службы национальной безопасности Узбекистана ликвидировали канал вывоза девушек в сексуальное рабство в Таиланд через Киев, который осуществлялся при содействии одного из сотрудников Погранслужбы Украины, говорится в сообщении пресс-центра СНБ.

Как уточняется, Бухарским областным управлением СНБ пресечена деятельность организованной преступной группы, которая наладила вывоз девушек за рубеж по направлению "Ташкент-Киев-Бангкок".

"По прибытию в Украину жертв торговли людьми встречал гражданин этой страны и при содействии своей супруги, работающей в пограничной службе аэропорта Киева, обеспечивал отправку наших граждан в Таиланд", — говорится в сообщении.

Сотрудники управления СНБ Хорезмской области также задержали членов крупной организованной преступной группы, занимавшиеся отправкой девушек из Узбекистана в Объединенные Арабские Эмираты. Транзитный канал для вывоза жертв сексуального рабства действовал через территорию Казахстана и России.

"В некоторых случаях члены преступной группы через свои каналы в отделах ЗАГСа и правоохранительных органах, изменяя биографические данные ранее выезжавших за рубеж и депортированных лиц, вывозят их за пределы страны. А чтобы их преступления не раскрылись, они широко используют практику вывоза своей "добычи" по отдельности", — уточняется в материале.

По оценке ОБСЕ, Узбекистан является страной происхождения и транзита в области торговли женщинами, мужчинами и детьми для трудовой и сексуальной эксплуатации. В частности, мужчины из Узбекистана, в основном, подвергаются трудовой эксплуатации в Казахстане и России, женщины — сексуальному рабству в странах Юго-Восточной Азии и Турции.

Ранее сообщалось, что в Николаеве школьный учитель танцев продавал украинок в секс-рабство.