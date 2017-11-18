Порноактисы обвиняют коллегу в сексуальных домогательствах - СМИ

КИЕВ, 18 ноя — РИА Новости Украина. Несколько порноактрис обвинили своего коллегу 64-летнего Рона Джереми в сексуальных домогательствах.

Бывшая звезда Дженнифер Стил обвинила порноактера в том, что он дважды ее изнасиловал в 1997 году.

Также Джереми обвиняют в сексуальных домогательствах порноактрисы Джей Тейлор, Даника Дайн и Джулия Энн, сообщает портал Page Six.

Обвинения против актера датируются более чем 30-летним периодом.

Актер, комментируя ситуацию, заявил Rolling Stone, что не он приставал к девушкам, а они к нему.

Отметим, что Рон Джереми занесён в Книгу рекордов Гиннесса, как человек, снявшийся почти в 2 тысячах порнофильмах.

Ранее в США и Британии нескольких знаменитостей обвинили в домогательствах. Среди них актеры и продюсеры.