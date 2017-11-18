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    Порноактисы обвиняют коллегу в сексуальных домогательствах - СМИ

    (обновлено: )228
    Один из самых известных порноактеров мира 64-летний Рон Джереми обвиняется коллегами в сексуальных домогательствах и даже изнасилованиях.
    Рон Джереми
    ru.wikipedia.org

    КИЕВ, 18 ноя — РИА Новости Украина. Несколько порноактрис обвинили своего коллегу 64-летнего Рона Джереми в сексуальных домогательствах. 

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    instagram.com/blakeshelton
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    Бывшая звезда Дженнифер Стил обвинила порноактера в том, что он дважды ее изнасиловал в 1997 году. 

    Также Джереми обвиняют в сексуальных домогательствах порноактрисы Джей Тейлор, Даника Дайн и Джулия Энн, сообщает портал Page Six.

    Обвинения против актера датируются более чем 30-летним периодом.

    Актер, комментируя ситуацию, заявил Rolling Stone, что не он приставал к девушкам, а они к нему.

    Отметим, что Рон Джереми занесён в Книгу рекордов Гиннесса, как человек, снявшийся почти в 2 тысячах порнофильмах.

    Ранее в США и Британии нескольких знаменитостей обвинили в домогательствах. Среди них актеры и продюсеры.

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