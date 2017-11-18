О чем пишут в мире: пересаженная голова, часы-шпионы, сексуальные скандалы в политике

РИА Новости Украина

Голова профессора Канаверо

Итальянский хирург и профессор Серджио Канаверо заявил, что впервые была успешно проведена операция по трансплантации головы человека.

Как пишет британская газета Guardian с этой новостью Канаверо "снова в новостях", однако "поверхностный анализ показывает, что он не провел успешную операцию", а "научная логика полагает, что и никогда не проведет". Газета задается вопросом, что в данном случае означает успех. Так, издание приводит пример с пересадкой головы у обезьяны, проведенный ранее. Животное оказалось бы парализованным, если бы выжило.

"Да, это была удачная процедура, если можно считать паралич успехом", — отмечает газета.

По мнению издания, даже у доктора Франкенштейна "был более положительный результат".

В свою очередь газета Independent добавляет, что внутри сообщества медиков Канаверо не просто критикуют, но даже обвиняют в том, что "его действия не оправданы с нравственной точки зрения и, возможно, преступны". Эксперты в один голос с иронией называют эту операцию игрой в LEGO.

"Врачи обеспокоены, что если Канаверо продолжит следовать этому решению, это нанесет урон репутации медицинской индустрии, а также причинит вред пациенту", — отмечает Independent.

Как пишет Times, Ряд именитых врачей убежден в неудаче предстоящей операции.

Часы-шпионы под запрет

Германия ввела запрет на использование часов "smart" детьми. Как пишет издание Guardian, родителей призывают "уничтожить устройства, которые прослушивали классы". Власти также приняли уже меры против некоторых компаний, которые продают часы в интернете. Как отмечает издание, это решение последовало за февральским решением "о запрете говорящей куклы".

"Почти все в наши дни заключают в сеть – от машин и холодильников через кукол до кардиостимуляторов. И это не без риска", — пишет немецкая газета Handelsblatt.

Самый яркий пример тому – говорящая кукла Кайла, которая в ФРГ поставлялась из Великобритании.

"Такие случаи занимают также политику", — пишет газета. Издание отмечает, что в МВД уже изучили риски, которые представляют холодильники, стиральные машины и куклы.

Судьба животных в руках Трампа

Президент США Дональд Трамп приостановил заявленную в четверг отмену запрета на ввоз трофеев из Африки. Трамп сообщил, что намерен "изучить факты об охране среды".

Как отмечает газета Washington Post, "неожиданное решение последовало за протестами организаций по защите животных".

В свою очередь New York Times отмечает, что причина, по которой Трамп изменил решение, неизвестна, но "это имело негативное отношение со стороны как консерваторов, так и либералов". При этом "организации по защите животных приветствовали смену решения в пятницу", пишет газета.

В США продолжаются секс-скандалы

Все больше и больше женщин признаются, что стали жертвами домогательств со стороны политиков.

"Лилиан Адамс и Зои Джордан Салсбури работали по разные стороны демократической партии в ходе праймериз, но у них были одинаковые проблемы",- пишет издание Huffington Post о двух женщинах, сообщивших о домогательствах.

Девушки начали работу в ходе предвыборной гонки в возрасте 18 и 19 лет в надежде "сделать мир лучше, помогая своему кандидату быть избранным". Однако им пришлось терпеть домогательства со стороны сотрудников штабов Хиллари Клинтон и Берни Сандерса. Обвинения в домогательствах звучат в адрес не только рядовых сотрудников штаба, но и в адрес видных политиков.

Так, западные СМИ пишут, что уже восемь женщин обвиняют Джорджа Буша-старшего в домогательствах. Кроме того, возникает вопрос, какой должна быть реакция на обвинения такого рода. Американские СМИ недоумевают, почему "Трамп осудил сенатора-демократа Франкена", назвав его "Франкенштейном", но при этом продолжает хранить молчание о сенаторе Рое Муре".

В ответ издание Politico приводит слова официального представителя Белого дома Сары Сандерс о том, что Трамп отреагировал на историю с Франкеном, так как это "совершенно новая история", а истории Мура устарела уже на восемь дней, к тому же Трамп ее комментировал, находясь в Азии.