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    Фотоленты

    Самый сексуальный мужчина в мире. Лучшие фото Блейка Шелтона

    (обновлено: )48
    Американский кантри-певец Блейк Шелтон
    Певица Гвен Стефани и американский кантри-певец Блейк Шелтон
    Певица Гвен Стефани и американский кантри-певец Блейк Шелтон
    Американский кантри-певец Блейк Шелтон
    Певица Гвен Стефани и американский кантри-певец Блейк Шелтон
    Американский кантри-певец Блейк Шелтон
    Американский кантри-певец Блейк Шелтон
    Американский кантри-певец Блейк Шелтон
    Американский кантри-певец Блейк Шелтон
    Американский кантри-певец Блейк Шелтон
    Американский кантри-певец Блейк Шелтон
    Американский кантри-певец Блейк Шелтон
    Американский кантри-певец Блейк Шелтон
    instagram.com/blakeshelton
    Певица Гвен Стефани и американский кантри-певец Блейк Шелтон
    kmle1079.radio.com
    Певица Гвен Стефани и американский кантри-певец Блейк Шелтон
    ADRIAN SANCHEZ-GONZALEZ / AFP
    Американский кантри-певец Блейк Шелтон
    AFP PHOTO / ROBYN BECK
    Певица Гвен Стефани и американский кантри-певец Блейк Шелтон
    YURI GRIPAS / AFP
    Американский кантри-певец Блейк Шелтон
    VALERIE MACON / AFP
    Американский кантри-певец Блейк Шелтон
    AFP PHOTO Joe KLAMAR
    Американский кантри-певец Блейк Шелтон
    Jean-Baptiste Lacroix / AFP
    Американский кантри-певец Блейк Шелтон
    instagram.com/blakeshelton
    Американский кантри-певец Блейк Шелтон
    instagram.com/blakeshelton
    Американский кантри-певец Блейк Шелтон
    instagram.com/blakeshelton
    Американский кантри-певец Блейк Шелтон
    instagram.com/blakeshelton

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    В шоу-бизнесе Блейк Шелтон известен тем, что с встречается с солисткой группы No Doubt Гвен Стефани.

    Свежий номер People вышел с обложкой, на которой красуется Блейк Шелтон. Редакция журнала считает, что Блейк Шелтон заслужил такое звание за "сексуальность", "чувство юмора" и "ангельский голос".

    Артист уже прокомментировал звание самого сексуального мужчины мира: "Спасибо, People! Не надо ненавидеть меня за то, что я красивый…" — пошутил  Блейк Шелтон в своем микроблоге.

    По словам Блейка, принять титул его убедила сама Гвен Стефани. Она написала, что редакция журнала "сделала правильный выбор!".

    Смотрите также: Была ли пластика? Российская модель возбуждает горячими формами

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