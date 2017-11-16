Самый сексуальный мужчина в мире. Лучшие фото Блейка Шелтона

В шоу-бизнесе Блейк Шелтон известен тем, что с встречается с солисткой группы No Doubt Гвен Стефани.

Свежий номер People вышел с обложкой, на которой красуется Блейк Шелтон. Редакция журнала считает, что Блейк Шелтон заслужил такое звание за "сексуальность", "чувство юмора" и "ангельский голос".

Артист уже прокомментировал звание самого сексуального мужчины мира: "Спасибо, People! Не надо ненавидеть меня за то, что я красивый…" — пошутил Блейк Шелтон в своем микроблоге.

По словам Блейка, принять титул его убедила сама Гвен Стефани. Она написала, что редакция журнала "сделала правильный выбор!".

Смотрите также: Была ли пластика? Российская модель возбуждает горячими формами