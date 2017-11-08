Многогранная сексуальность. Келли Бранниган обнажила "свои таланты"

Актриса и модель Келли Бранниган имеет многогранную натуру. Красотка не только прекрасно смотрится в кадре, но поет, готовит и снимается в откровенных фотосессиях.

Келли планировала стать кондитером, пока в один прекрасный день ее не заметили в модельном агентстве. Сегодня горячая девушка уже не печет пончики и эклеры.

Напомним, российская фитнес-модель Хельга Лавкейти продолжает покорять интернет. На аккаунт красотки в Instagram подписалось более 3,7 млн человек, а каждая новая фотография вызывает бурю эмоций у подписчиков и тысячи "лайков".