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    Фотоленты

    Была ли пластика? Российская модель возбуждает горячими формами

    (обновлено: )448
    Нита Кузьмина до предполагаемой пластики
    instagram.com/nita_kuzmina
    instagram.com/nita_kuzmina
    instagram.com/nita_kuzmina
    instagram.com/nita_kuzmina
    instagram.com/nita_kuzmina
    instagram.com/nita_kuzmina
    instagram.com/nita_kuzmina
    instagram.com/nita_kuzmina
    instagram.com/nita_kuzmina
    instagram.com/nita_kuzmina
    instagram.com/nita_kuzmina
    instagram.com/nita_kuzmina
    instagram.com/nita_kuzmina
    instagram.com/nita_kuzmina
    instagram.com/nita_kuzmina
    instagram.com/nita_kuzmina
    instagram.com/nita_kuzmina
    instagram.com/nita_kuzmina
    Нита Кузьмина до предполагаемой пластики
    Нита Кузьмина до предполагаемой пластики
    300experts.ru

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    Модель, актриса и участница второго сезона российского проекта "Каникулы в Мексике" Нита Кузьмина имеет в своем инстаграм 1,5 млн подписчиков. 

    Отец девушки — родился и вырос в Индии, а мать — русская блондинка с голубыми глазами. Смешение расс подарило Ните яркую и незабываемую внешность.

    Впрочем подписчики утверждают, что красотка подкорректировала нос, уменьшив его, и значительно увеличила грудь и губы.

    Ранее сообщалось, что самая известная модель plus-size Эшли Грэм радует поклонников новыми фото.

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