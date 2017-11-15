Была ли пластика? Российская модель возбуждает горячими формами

Модель, актриса и участница второго сезона российского проекта "Каникулы в Мексике" Нита Кузьмина имеет в своем инстаграм 1,5 млн подписчиков.

Отец девушки — родился и вырос в Индии, а мать — русская блондинка с голубыми глазами. Смешение расс подарило Ните яркую и незабываемую внешность.

Впрочем подписчики утверждают, что красотка подкорректировала нос, уменьшив его, и значительно увеличила грудь и губы.

Ранее сообщалось, что самая известная модель plus-size Эшли Грэм радует поклонников новыми фото.