Тату-модель из Австралии поделилась горячими интимными снимками

Треть роскошного тела австралийской модели Тины Луис покрыта разнообразными татуировками. Тату есть даже на интимных частях ее тела.

Но модель знаменита не только татуировками и горячими снимками. Тина Луис является одним из активных борцов против домашнего насилия. Красотка неоднократно принимала участие в социальных проектах, направленных на борьбу с этим явлением.

Напомним, российская фитнес-модель Хельга Лавкейти продолжает покорять интернет. На аккаунт красотки в Instagram подписалось более 3,7 млн человек, а каждая новая фотография вызывает бурю эмоций у подписчиков и тысячи "лайков".