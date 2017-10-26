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    Фотоленты

    Фитнес-модель из США поражает упругими формами

    (обновлено: )363
    instagram.com/sandraprikker
    instagram.com/sandraprikker
    instagram.com/sandraprikker
    instagram.com/sandraprikker
    instagram.com/sandraprikker
    instagram.com/sandraprikker
    instagram.com/sandraprikker
    instagram.com/sandraprikker
    instagram.com/sandraprikker
    instagram.com/sandraprikker
    instagram.com/sandraprikker
    instagram.com/sandraprikker
    instagram.com/sandraprikker
    instagram.com/sandraprikker
    instagram.com/sandraprikker
    instagram.com/sandraprikker

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    Американская фитнес-модель Сандра Приккер начинала свою спортивную карьеру в 14 лет в кикбоксинге. Девушке даже удалось завоевать несколько медалей в региональных соревнований.

    Благодаря идеальным формам Сандра стала суперзвездой в Instagram. На аккаунт горячей девушки подписаны более 3.3 миллиона подписчиков, которые отмечают, что мускулистость нисколько не портит тело Сандры, напротив — это подтверждение тому, что анорексичность больше не в моде.

    Напомним, модель из России Кристи Гаретт активно обновляет свою страницу в Instagram, за которой следят более 60 тысяч подписчиков. По данным СМИ, девушка родилась в Грузии, но выросла в РФ. Она владеет шестью языками.

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