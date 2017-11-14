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    Фотоленты

    Самая известная модель plus-size радует поклонников новыми фото

    (обновлено: )27601
    instagram.com/theashleygraham
    instagram.com/theashleygraham
    instagram.com/theashleygraham
    .instagram.com/theashleygraham
    instagram.com/theashleygraham
    instagram.com/theashleygraham
    instagram.com/theashleygraham
    instagram.com/theashleygraham
    instagram.com/theashleygraham
    instagram.com/theashleygraham
    instagram.com/theashleygraham
    instagram.com/theashleygraham

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    Будущая модель появилась на свет 30 октября 1987, в городке Линкольн, штат Небраска, США. Эшли была вынуждена терпеть насмешки одноклассников, хотя в душе всегда мечтала построить модельную карьеру.

    В модельный бизнес девушка попала так же, как многие знаменитые супермодели. В 2000 году она поехала в соседний город на шопинг в торговый центр, где ее заметил скаут одного из американских агентств. Нестандартная 12-летняя девочка настолько понравилась сотруднику, что он сразу же предложил ей попробовать свои силы на кастинге.

    Ее карьера начала стремительно развиваться с 2009 года. Именно тогда Эшли Грэм появилась на страницах модного глянца Glamour.

    В 2010 году девушка впервые стала главной героиней рекламной кампании Lane Bryant. Видео оказалось запрещенным для показа на телевидении, но на YouTube оно сразу же стало очень популярным.

    Смотрите также: Сексапильная звезда Playboy из Греции похвасталась романом с Роналду

    В 2016 году впервые в истории журнала Sports Illustrated на обложке специального номера с девушками в купальниках появилась модель plus size. И прорыв сделала красавица Эшли Грэм.

    Эшли Грэм украсила и обложку британского Elle, в интервью которому призналась, что ненавидит слово "plus-size"

    Начиная с 2009 года Эшли Грэм находится в отношениях с видеографом Джастином Ирвином. Молодые люди встретились в церкви и с тех пор не расстаются. Церемонию бракосочетания они провели в 2010 году.

    Смотрите также: Красота — страшная сила, причем буквально

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