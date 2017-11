Горячая 20-летняя австралийская модель Эйлин Кэссиди сведет с ума кого угодно

Прекрасная австралийская модель Эйлин Кэссиди (Eileen Beth Cassidy) за последние 2 года уже успела принять участие в двух десятках рекламных кампаниях известных мировых и австралийских брендов. Среди них The Iconic, Top Shop, Ripcurl, The 5th, Bardot, Motel Rocks, Cotton On, Sommer Swim, Elwood, Portmans, Kookai, Pepper Mayo и многие другие.

Юная модель из Мельбурна унаследовала горячую ирландскую кровь отца и мудрость и спокойствие матери китаянки из Малайзии. По ее словам Кэссиди, она страстная путешественница, которая успела облететь весь мир, десятки раз побывав в Индии, на Бали и в Европе. Девушка занимается по 5 раз в неделю пилатесом и любит много времени проводить на свежем воздухе. Как считает Кэссиди, это позволяет ей дышать полной грудью ощущая жизнь во всех ее красках.