Золото и сапфиры: модель Victoria's Secret примеряла бюстгальтер за $2 млн

Каждый год американская марка белья Victoria's Secret проводит показ нижнего белья, который уже традиционно собирает самых красивых моделей мира, Сообщает Maxim.

В этом году шоу пройдет 20 ноября в Шанхае, подготовка к нему уже в самом разгаре. И уже известно, кто из моделей в этом году удостоится чести надеть бюстгальтер за 2 000 000 долларов. Ею стала бразильянка Лаис Рейверо, которая участвует в показах Victoria's Secret в шестой раз. Как сама модель рассказала в интервью, когда она примерила бюстгальтер из золота с сапфирами, она расплакалась.

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