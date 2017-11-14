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14.11.201715:47
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    Фотоленты

    Золото и сапфиры: модель Victoria's Secret примеряла бюстгальтер за $2 млн

    (обновлено: )12
    Модель Лаис Рейверо
    Модель Лаис Рейверо
    Модель Лаис Рейверо
    Модель Лаис Рейверо
    Модель Лаис Рейверо
    Модель Лаис Рейверо
    Модель Лаис Рейверо
    Модель Лаис Рейверо
    Модель Лаис Рейверо
    Модель Лаис Рейверо
    Модель Лаис Рейверо
    Модель Лаис Рейверо
    Модель Лаис Рейверо
    Модель Лаис Рейверо
    Модель Лаис Рейверо
    Модель Лаис Рейверо
    Модель Лаис Рейверо
    Модель Лаис Рейверо
    instagram.com/laisribeiro
    Модель Лаис Рейверо
    instagram.com/laisribeiro
    Модель Лаис Рейверо
    .instagram.com/laisribeiro
    Модель Лаис Рейверо
    instagram.com/laisribeiro
    Модель Лаис Рейверо
    instagram.com/laisribeiro
    Модель Лаис Рейверо
    instagram.com/laisribeiro
    Модель Лаис Рейверо
    instagram.com/laisribeiro
    Модель Лаис Рейверо
    nstagram.com/laisribeiro
    Модель Лаис Рейверо
    instagram.com/laisribeiro
    Модель Лаис Рейверо
    instagram.com/laisribeiro
    Модель Лаис Рейверо
    instagram.com/laisribeiro
    Модель Лаис Рейверо
    nstagram.com/laisribeiro
    Модель Лаис Рейверо
    instagram.com/laisribeiro
    Модель Лаис Рейверо
    instagram.com/laisribeiro
    Модель Лаис Рейверо
    instagram.com/laisribeiro
    Модель Лаис Рейверо
    instagram.com/laisribeiro
    Модель Лаис Рейверо
    instagram.com/laisribeiro

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    Каждый год американская марка белья Victoria's Secret проводит показ нижнего белья, который уже традиционно собирает самых красивых моделей мира, Сообщает Maxim.

    В этом году шоу пройдет 20 ноября в Шанхае, подготовка к нему уже в самом разгаре. И уже известно, кто из моделей в этом году удостоится чести надеть бюстгальтер за 2 000 000 долларов. Ею стала бразильянка Лаис Рейверо, которая участвует в показах Victoria's Secret в шестой раз. Как сама модель рассказала в интервью, когда она примерила бюстгальтер из золота с сапфирами, она расплакалась.

    Смотрите также: Miss International 2017. Сексапильные красотки поразили мир

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