Назван самый сексуальный мужчина 2017 года

КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости Украина. Журнал People назвал имя самого сексуального мужчины 2017 года. Им стал 41-летний американский кантри-певец Блейк Шелтон, с которым встречается Гвен Стефани, солистка группы No Doubt. Об этом сообщает журнал People.

@gwenstefani Блейк Шелтон с Гвен Стефани

Свежий номер прославленного журнала вышел на обложке с Блейком. Естественно, по этому поводу сам артист уже успел высказаться. "Спасибо, People! Не надо ненавидеть меня за то, что я красивый…" — пошутил Шелтон у себя в Twitter.

Как считает редакция издания, Блейк заслужил такое звание, поскольку обладает "сексуальностью", "чувством юмора" и "ангельским голосом".

В сентябре дочь Стивена Болдуина признана самой сексуальной женщиной года.