наверх
15.11.201719:01
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Культура

    Назван самый сексуальный мужчина 2017 года

    (обновлено: )76
    По мнению журналистов, американский певец Блейк Шелтон заслужил такое звание, поскольку обладает "сексуальностью", "чувством юмора" и "ангельским голосом".
    Блейк Шелтон
    @blakeshelton

    КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости Украина. Журнал People назвал имя самого сексуального мужчины 2017 года. Им стал 41-летний американский кантри-певец Блейк Шелтон, с которым встречается Гвен Стефани, солистка группы No Doubt. Об этом сообщает журнал People.

    @gwenstefani
    Блейк Шелтон с Гвен Стефани

    Свежий номер прославленного журнала вышел на обложке с Блейком. Естественно, по этому поводу сам артист уже успел высказаться. "Спасибо, People! Не надо ненавидеть меня за то, что я красивый…" — пошутил Шелтон у себя в Twitter.

    Как считает редакция издания, Блейк заслужил такое звание, поскольку обладает "сексуальностью", "чувством юмора" и "ангельским голосом".

    В сентябре дочь Стивена Болдуина признана самой сексуальной женщиной года.

    Ссылки по теме:
    Темы дня
    Иван Винник. Архивное фото
    Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ
    Могилы воинов УНР в Польше
    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор
    Карта распространения кори. Инфографика
    Вспышка кори в Украине: сотни заболевших
    Александр Скипальский
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?