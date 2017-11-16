Во Франции намерены узаконить секс с 13-летними - СМИ

КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. Министр по вопросам равенства Франции Марлен Скьяппа предлагает установить минимальный возраст согласия на интимную близость.

Она отмечает, что может составлять 13 или 15 лет.

Франция рассматривает законопроект, согласно которому любое лицо в возрасте до 13 лет автоматически считается неспособным дать согласие на интимную близость. По местным правилам, незаконной интимная связь признается с лицами в возрасте до 15 лет, однако обвинение в изнасиловании возбуждается только в том случае, если прокуроры могут доказать, что связь была без согласия, сообщает Взгляд со ссылкой на The Local.

"Закон будет означать, что интимная связь с любым ребенком до определенного возраста будет автоматически рассматриваться как сексуальное насилие", – пояснила Скьяппа.

Ранее сообщалось, что Верховный суд самопровозглашенной Донецкой народной республики вынес смертный приговор педофилу.