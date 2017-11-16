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    Во Франции намерены узаконить секс с 13-летними - СМИ

    (обновлено: )49513
    Новый закон может установить планку возраста согласия на интимную близость до 13 лет. Решение было принято после того, как суд оправдал двух французов за секс с 11-летними девочками.
    Влюбленная пара. Архивное фото
    RIA News Михаил Мордасов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. Министр по вопросам равенства Франции Марлен Скьяппа предлагает установить минимальный возраст согласия на интимную близость.

    Флаг Италии
    RIA News Дмитрий Коробейников | Перейти в фотобанк
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    Она отмечает, что может составлять 13 или 15 лет. 

    Франция рассматривает законопроект, согласно которому любое лицо в возрасте до 13 лет автоматически считается неспособным дать согласие на интимную близость. По местным правилам, незаконной интимная связь признается с лицами в возрасте до 15 лет, однако обвинение в изнасиловании возбуждается только в том случае, если прокуроры могут доказать, что связь была без согласия, сообщает Взгляд со ссылкой на The Local.

    "Закон будет означать, что интимная связь с любым ребенком до определенного возраста будет автоматически рассматриваться как сексуальное насилие", – пояснила Скьяппа.

    Ранее сообщалось, что Верховный суд самопровозглашенной Донецкой народной республики вынес смертный приговор педофилу.

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