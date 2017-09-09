Дело о педофилии. Суд отпустил задержанного в Киеве олимпийского чемпиона

КИЕВ, 9 сен — РИА Новости Украина. Суд в Киеве отпустил на свободу двукратного чемпиона Олимпийских игр по дзюдо австрийца Петера Зайзенбахера, который в августе был арестован после задержания по обвинению в педофилии, однако дело о его экстрадиции в Австрию будет продолжено, сообщает krone.at со ссылкой на адвоката бывшего спортсмена Бернхарда Лехофера.

Зайзенбахеру в октябре прошлого года было предъявлено обвинение в сексуальном насилии в отношении двух несовершеннолетних девушек, которых он тренировал в начале 2000-х годов в Вене. Летом 2017 года он был задержан в своей квартире в Киеве. Запрос о выдаче обвиняемого в Австрию ранее был представлен украинским властям.

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"Зайзенбахер, выпущенный из тюрьмы, ожидает продолжения дела об экстрадиции", — сказал Лехофер. По данным издания, экстрадиция 57-летнего австрийца состоится в сентябре.

Зайзенбахер стал первым дзюдоистом, которому удалось завоевать золото на двух Олимпиадах подряд — в 1984 году в Лос-Анджелесе и в 1988 году в Сеуле. После завершения карьеры он работал тренером в Австрии, Грузии и Азербайджане. Под его руководством сборная Грузии на Олимпиаде-2012 в Лондоне завоевала золотую медаль благодаря победе Лаши Шавдатуашвили в весовой категории до 66 кг, а дзюдоисты сборной Азербайджана на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро принесли в копилку своей страны две серебряные медали.