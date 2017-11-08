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    Задержан педофил, напавший на девятилетнюю девочку

    (обновлено: )10
    В Ивано-Франковской области был задержан мужчина, который напал на девочку. Ребенок возвращался из школы.
    Место нападения педофила на девочку в Ивано-Франковской области
    Фото Управления Национальной полиции в Ивано-Франковской области

    КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости Украина. В Ивано-Франковской области задержан мужчина, которого подозревают в совершении насилия в отношении 9-летней девочки.

    Нападение на школьницу произошло во вторник, 7 ноября, в Рожнятовском районе. Девочка возвращалась домой по железнодорожным путям.

    "Неподалеку ее домой на школьницу напал неизвестный мужчина, который совершил удовлетворение половой страсти неестественным путем и завладел мобильным телефоном ребенка", — говорится в сообщении Управления Национальной полиции в Ивано-Франковской области.

    Мать потерпевшей девочки срочно обратилась в полицию, педофил был задержан в тот же день. Ему грозит уголовное наказание по статьям "насильное удовлетворение половой страсти неестественным способом" и "грабеж".

    С потерпевшей девочкой общаются психологи.

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