Задержан педофил, напавший на девятилетнюю девочку

КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости Украина. В Ивано-Франковской области задержан мужчина, которого подозревают в совершении насилия в отношении 9-летней девочки.

Нападение на школьницу произошло во вторник, 7 ноября, в Рожнятовском районе. Девочка возвращалась домой по железнодорожным путям.

"Неподалеку ее домой на школьницу напал неизвестный мужчина, который совершил удовлетворение половой страсти неестественным путем и завладел мобильным телефоном ребенка", — говорится в сообщении Управления Национальной полиции в Ивано-Франковской области.

Мать потерпевшей девочки срочно обратилась в полицию, педофил был задержан в тот же день. Ему грозит уголовное наказание по статьям "насильное удовлетворение половой страсти неестественным способом" и "грабеж".

С потерпевшей девочкой общаются психологи.