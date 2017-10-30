Полиция Швеции подозревает экс-министра финансов Эстонии в педофилии

КИЕВ, 30 окт — РИА Новости Украина. Полиция Швеции подозревает бывшего министра финансов Эстонии Мадиса Ююрике в педофилии и насильственных действиях, сообщила в понедельник газета Postimees со ссылкой на стокгольмскую полицию.

По данным издания, ведомство получило от шведского адвокатского бюро Mats Carnestedt письмо с обвинениями в адрес Ююрике в педофилии и насильственных действиях в отношении молодого человека. Однако пока неизвестно, будет ли возбуждено уголовное дело.

"Сам Ююрике отвергает выдвигаемые жертвой обвинения в свой адрес, утверждая, что это ложь. Он также утверждает, что полиция его не допрашивала, а он сам подал в полицию жалобу на молодого человека, обвинив его в клевете и лжи", — сообщила газета.

Ююрике 74 года, он постоянно проживает в Швеции. Имеет особые заслуги перед Эстонией в деле построения ее экономики в период после восстановления независимости. В 1992-1994 годах Ююрике занимал пост министра финансов Эстонии, позднее был советником премьер-министра.

Напомним, ранее суд в Киеве отпустил на свободу двукратного чемпиона Олимпийских игр по дзюдо австрийца Петера Зайзенбахера, который в августе был арестован после задержания по обвинению в педофилии, однако дело о его экстрадиции в Австрию будет продолжено.