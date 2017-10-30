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    Полиция Швеции подозревает экс-министра финансов Эстонии в педофилии

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    По данным СМИ, стокгольмская полиция получила от шведского адвокатского бюро письмо с обвинениями в адрес экс-министра финансов Эстонии в педофилии и насильственных действиях в отношении молодого человека.
    Экс-министр финансов Эстонии Мадис Ююрике
    Tuuli Wessel / Rootsi Eesti Päevaleht

    КИЕВ, 30 окт — РИА Новости Украина. Полиция Швеции подозревает бывшего министра финансов Эстонии Мадиса Ююрике в педофилии и насильственных действиях, сообщила в понедельник газета Postimees со ссылкой на стокгольмскую полицию.

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    По данным издания, ведомство получило от шведского адвокатского бюро Mats Carnestedt письмо с обвинениями в адрес Ююрике в педофилии и насильственных действиях в отношении молодого человека. Однако пока неизвестно, будет ли возбуждено уголовное дело.

    "Сам Ююрике отвергает выдвигаемые жертвой обвинения в свой адрес, утверждая, что это ложь. Он также утверждает, что полиция его не допрашивала, а он сам подал в полицию жалобу на молодого человека, обвинив его в клевете и лжи", — сообщила газета.

    Ююрике 74 года, он постоянно проживает в Швеции. Имеет особые заслуги перед Эстонией в деле построения ее экономики в период после восстановления независимости. В 1992-1994 годах Ююрике занимал пост министра финансов Эстонии, позднее был советником премьер-министра.

    Напомним, ранее суд в Киеве отпустил на свободу двукратного чемпиона Олимпийских игр по дзюдо австрийца Петера Зайзенбахера, который в августе был арестован после задержания по обвинению в педофилии, однако дело о его экстрадиции в Австрию будет продолжено.

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