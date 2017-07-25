Аномальная любовь: россиянка родила украинскому маньяку-педофилу дочь

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КИЕВ, 25 июл — РИА Новости Украина. Жительница Ярославля вышла замуж за украинского маньяка Сергея Ткача, осужденного пожизненно за убийство почти 40 несовершеннолетних, и родила ему ребенка. Об этом СМИ стало известно только сейчас, сообщает ТСН.

Согласно данным СМИ, 24-летняя Елена влюбилась в преступника, увидев его по телевизору. В тот момент девушке было 16 лет. В течение семи лет она вела его поиск, писала в различные тюрьмы, а затем приехала в Житомир, где мужчина сейчас отбывает наказание.

По рассказу 64-летнего Ткача, первое свидание прошло в помещении с перегородкой, он просто говорил с россиянкой по телефону. Затем они много переписывались, а на второй раз им разрешили увидеться в отдельной комнате. Девушка забеременела, после чего пара расписалась.

У них родилась дочь, сейчас девочке шесть месяцев, и она находится в Ярославле с бабушкой и дедушкой.

"Они против того, чтобы мы с мужем воспитывали нашего ребенка", — пояснила женщина.

Как отмечается, супруги планируют еще двух детей: девочку и мальчика.

Напомним, Ткач был приговорен к пожизненному лишению свободы 23 декабря 2008 года. Днепропетровский областной суд счел доказанными 37 убийств и восемь изнасилований. Сам Ткач утверждает, что причастен почти к сотне нападений. Убийства с изнасилованиями в извращенной форме Ткач совершал с 1980-го по 2005 год на территории Крыма, Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Его жертвами становились девочки в возрасте от девяти до 17 лет. При этом мужчина тщательно уничтожал все улики.