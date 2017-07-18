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    Полковник штаба НАТО в Польше задержан по подозрению в педофилии - СМИ

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    Сотрудники правоохранительных органов в настоящее время собирают доказательства, изучают телефон и компьютер задержанного полковника. Выясняется, впервые ли он договорился о встрече с несовершеннолетней.
    Государственный флаг Польши и флаг Североатлантического Альянса
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 июл — РИА Новости Украина. Полковник штаба командования НАТО в польском Эльблонге задержан по подозрению в педофилии, сообщают во вторник польские СМИ.

    По данным радиостанции RMF, полицейские задержали "высокопоставленного офицера Войска Польского" после того, как он договорился о встрече с 14-летней девочкой. Под видом несовершеннолетней с полковником договорились о встрече "ловцы педофилов".

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    "Вчера около 20.00 полицейские задержали 52-летнего мужчину, который через интернет-портал предлагал действия сексуального характера несовершеннолетней в возрасте меньше 15 лет", — заявил представитель полиции.

    По данным радиостанции, сегодня задержанный полковник будет допрошен, после этого будет принято решение о его аресте. Сотрудники правоохранительных органов в настоящее время собирают доказательства, изучают телефон и компьютер полковника. Выясняется, впервые ли он договорился о встрече с несовершеннолетней.

    При этом местные СМИ отмечают, что согласно сообщениям Минобороны страны, полковник снят со своей должности и переведен в кадровый резерв. На официальном сайте МО Польши сообщается только об одном подобном решении, принятом в последнее время, речь идет о главе штаба международной дивизии Запад-Восток Роберте Орловском, который занял этот пост минувшей осенью.

    "18 июля 2017 года полковник Роберт Орловский… решением министра национальной обороны был снят с должности и отправлен в кадровый резерв", — говорится в сообщении ведомства.

    Напомним, ранее глава бюро национальной безопасности Польши Павел Солох сообщил, что одним из вопросов встречи глав государств-участников НАТО в Брюсселе будет расширение Альянса.

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