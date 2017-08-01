наверх
01.08.201722:07
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Киев

    Дело о педофилии. В Киеве задержан двукратный олимпийский чемпион

    (обновлено: )45910
    Петер Зайзенбахер был задержан 1 августа в полдень в своем доме в Киеве. Его задержали по ордеру, которое выдал Земельный уголовный суд Вены. Необходимый запрос о выдаче обвиняемого в Австрию уже представлен украинским властям.
    Петер Зайзенбахер. Архивное фото
    wikipedia Manfred Werner

    КИЕВ, 1 авг — РИА Новости Украина. Двукратный олимпийский чемпион по дзюдо австриец Петер Зайзенбахер, которому было предъявлено обвинение в сексуальном насилии в отношении двух несовершеннолетних девушек, которых он тренировал в начале 2000-х годов в Вене, во вторник задержан в своей квартире в Киеве, сообщила РИА Новости представитель Земельного уголовного суда Вены судья Кристина Зальцборн.

    "В связи с ордером на задержание, выданным в декабре 2016 года Земельным уголовным судом Вены, и интенсивными поисковыми мероприятиями компетентных органов по розыску в Грузии и Украине обвиняемый Петер Зайзенбахер был задержан 1 августа в полдень в своем доме в Киеве", — сказала она.

    По ее словам, "необходимый запрос о выдаче обвиняемого в Австрию уже представлен украинским властям, дата судебного слушания будет установлена в соответствии с фактической экстрадицией".

    Читайте  также: В Кропивницком борцы с педофилами оказались банальными… вымогателями

    Государственная прокуратура Вены сообщила, что предполагаемое преступление было совершено в период между 1997 и 2004 годами, когда двум девушкам не было и 14 лет. Собеседница агентства отметила, что если вина 56-летнего Зайзенбахера будет доказана, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

    Наручники
    УНИАН
    Извращенцы налево, другие направо. Об инициативе создать списки педофилов

    Ранее адвокат Зайзенбахера Бернхард Лехофер заявлял, что его подзащитный знает об обвинении, но не будет комментировать его, сообщало агентство АП.

    Зайзенбахера обвиняют в том, что он изнасиловал одну из девочек, когда ей было 11 лет, а затем на протяжении трех лет неоднократно совершал развратные действия в отношении нее. Кроме того, в 2004 году он якобы изнасиловал 13-летнюю девочку, а также был обвинен в попытке сексуального насилия по отношению к 16-летней ученице во время тренировочного лагеря в Хорватии в 2001 году.

    Зайзенбахер стал первым дзюдоистом, которому удалось завоевать золото на двух Олимпиадах подряд — в 1984 году в Лос-Анджелесе и в 1988 в Сеуле. В 2012 году он возглавлял сборную Грузии на Играх в Лондоне, где грузинский дзюдоист Лаша Шавдатуашвили взял золото в весовой категории до 66 кг. Под руководством Зайзенбахера дзюдоисты сборной Азербайджана завоевали две серебряные медали на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Михо мне друг, но истина... Порошенко против Саакашвили
    Новый архитектурно-дорожный знак "Киев"
    Украина: жара наступает
    Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон
    Санкции США по России ударили по ЕС
    Полиция Венесуэлы
    Венесуэла: масштабные протесты и выборы