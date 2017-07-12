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    Поймали на горячем. В России судью подозревают в педофилии

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    Мужчина был задержан в момент совершения полового акта с несовершеннолетним и является судьей Октябрьского районного суда города Иркутска, сообщил источник в правоохранительных органах РФ.
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    Украинское фото

    КИЕВ, 12 июл – РИА Новости Украина. В Иркутске ведется расследование дела о педофилии, главным фигурантом которого является судья Октябрьского районного суда, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

    "Третьего июля, находясь на маршруте, сотрудники Росгвардии увидели припаркованный неподалеку от городского пляжа на улице Якоби автомобиль с открытыми окнами. Возникло подозрение, что машина угнана и брошена, так как в ней не было видно людей. Подъехав к автомобилю, сотрудники увидели, что внутри находятся обнаженные мужчина и подросток. Они были задержаны и переданы в отделение полиции", — сказала РИА Новости представитель пресс-службы управления Росгвардии по Иркутской области Светлана Карань.

    Источник в правоохранительных органах подтвердил РИА Новости, что мужчина был задержан в момент совершения полового акта с несовершеннолетним и является судьей Октябрьского районного суда города Иркутска.

    "Подросток признался, что познакомился с мужчиной в соцсетях и в сексуальные отношения вступил добровольно. Задержанный мужчина оказался судьей Октябрьского районного суда города Иркутска. Ранее он работал преподавателем в институте МВД, где был уличен в гомосексуальных связях с курсантом", — сообщил источник.

    В Октябрьском районном суде Иркутска отметили, что задержанный полицией судья по гражданским делам уже не работает в суде. "Он уволился в июле. В настоящее время не работает", — сказала представитель суда Наталья Казей.

    Поскольку фигурантом расследования является "спецобъект" и материалы рассматриваются на уровне руководства Следственного комитета России, в настоящее время сотрудники СУ СКР по Иркутской области не могут дать комментарии по данному факту.

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