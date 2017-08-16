Сыроделы Италии оказались в эпицентре педофильского скандала

РИА Новости Украина

Сельскохозяйственный кооператив "Фортето", известный как крупный производитель сыров, оказался сектой, в которой произошло множество эпизодов сексуального насилия над несовершеннолетними. Несмотря на все произошедшее, "Фортето" до сих пор существует и зарабатывает миллионы евро.

В мае Сенат одобрил создание парламентской следственной комиссии, которая должна вести расследование деятельности секты, однако, необходимо и одобрение Палаты депутатов, а оно затягивается. При этом жертвы секты все еще ожидают рассмотрения дела Кассационным судом. А пока многочисленные жертвы педофилии в "Фортето" не получили ни одного евро компенсации, а Родольфо Фьезоли (Rodolfo Fiesoli), прозванный "пророком" глава секты, хоть и приговорен к 16 годам тюремного заключения, продолжает находиться на свободе.

30 августа Папа Римский Франциск встречается с жертвами "Фортето". Они надеются, что эта встреча может стать первым и очень важным шагом к официальному признанию "трагедии Фортето".

Sputnik пообщался с Серджио Пьетрачито (Sergio Pietracito), председателем ассоциации "Жертвы Фортето".

"Фортето" продолжает производить сыры и продавать их по всему миру. Те, кто покупает эти сыры, и представить не могут, где они были произведены, что в этой секте годами совершалось насилие над несовершеннолетними. Парадокс?

— Да, я полагаю, что международные рынки, импортирующие продукцию "Фортето" в Океанию, США, ОАЭ, не знают подробностей о его деятельности. Самое ужасное, что мы так и не знаем, что там происходит сегодня. Также мы настаиваем, что нельзя отделять производственную деятельность от деятельности "секты-общины" — об этом сказано и в решении суда.

Не уверен, что общеитальянская организация, объединяющая кооперативы (Лига кооперативов) действительно сделала выводы из ужасов, произошедших в секте, и предполагаю, что как осужденные, так и подставные свидетели все еще работают в кооперативе, не знаю, в каком качестве. При этом ни представители Лиги, ни Конфедерации кооперативов никогда не стремились встретиться с ассоциацией "Жертвы Фортето".

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Я знаю, что в кооперативе родился ребенок, а это, по философии "Фортето", запрещено. Мужчины и женщины не могли даже смотреть друг на друга, потому что женщина считалась "мировым злом", а отношения могли быть только гомосексуальными. Дети в "общине" никогда не рождались (кроме пары эпизодов, когда молодежь выходила из-под контроля), их брали извне. Нужно отметить, что мы говорим о кучке психически нездоровых людей, опасных для общества, и политики должны, прочитав решение суда, разогнать "общину".

Фьезоли находится под арестом или на свободе?

— Не ясно, почему, мы не эксперты по праву, но Фьезоли на свободе. Несмотря на то, что он приговорен к заключению на 16 лет и 10 месяцев, его решили оставить на свободе. До вынесения окончательного приговора, он может делать, что хочет, видеться, с кем хочет. Он устроился в городке недалеко от "Фортето", заманивает в секту новых членов (манипулятор из него хороший), недавно он помогал одному священнику собирать подати в церкви – об этом мы тоже расскажем Папе.

Что бы вы хотели сказать от лица жертв "Фортето"? На что вы надеетесь?

— Мы надеемся, что официальные органы признают "трагедию Фортето". Мы хотим, чтобы они перед нами извинились. Необходимо, чтобы наши СМИ заговорили о трагедии, ведь многие не знают, правда ли все эти истории, решения суда никто не читает. Органы власти должны взять на себя заботу о тех, кто пережил эти ужасы, и кого сами эти органы отправили туда, где им нельзя было оставаться.

После окончательного приговора, вынесенного в отношении "Фортето", нельзя было отправлять туда ни одного ребенка. У детей, живших в "Фортето", уже и так сломана жизнь, и их ждут проблемы с устройством дальнейшей жизни. Им нужна психологическая помощь. "Фортето"сломал жизни сотни детей, а в целом – более тысячи человек.