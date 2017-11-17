Жена Антона Геращенко осваивает дипломатию

КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. Супруга народного депутата Антона Геращенко, Олеся, получила диплом о прохождении курсов "Метод, мультитрекинг и мышление: множественные перспективы на сложном переходе".

Занятия проходили в Киеве под эгидой Немецкого Федерального иностранного офиса в партнерстве с Европейским Университетом Виадрина (расположен во Франкфуркте-на-Одере).

Участники слушаний получали "знания и понимание мирных процессов и усиление их методологических навыков (на фоне текущих переходных процессов в Украине)".

Олеся Геращенко у себя на Facebook написала, что "этот самый мультитрекинг" на всех уровнях общества работает еле-еле.

Супруга нардепа официально возглавляет неправительственную организацию Украинский центр "Злагода" и специализируется на медиации — разрешении конфликтов и третейском судебном праве.

Фото со страницы Facebook Украинский центр "Злагода" Диплом Олеси Геращенко

Ранее Антон Геращенко заявил, что уже не является советником главы МВД Арсена Авакова. Тем не менее, он сохранил должность в коллегии Министерства внутренних дел.