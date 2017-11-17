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    Общество

    Жена Антона Геращенко осваивает дипломатию

    (обновлено: )17304
    Супруга народного депутата похвасталась дипломом об окончании курсов "Метод, мультитрекинг и мышление: множественные перспективы на сложном переходе".
    Олеся Геращенко - супруга Антона Геращенко
    Фото со страницы Facebook Олеси Геращенко (в девичестве Шамбур)

    КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. Супруга народного депутата Антона Геращенко, Олеся, получила диплом о прохождении курсов "Метод, мультитрекинг и мышление: множественные перспективы на сложном переходе".

    Антон Геращенко
    УНИАН
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    Занятия проходили в Киеве под эгидой Немецкого Федерального иностранного офиса в партнерстве с Европейским Университетом Виадрина (расположен во Франкфуркте-на-Одере).

    Участники слушаний получали "знания и понимание мирных процессов и усиление их методологических навыков (на фоне текущих переходных процессов в Украине)".

    Олеся Геращенко у себя на Facebook написала, что "этот самый мультитрекинг" на всех уровнях общества работает еле-еле.

    Супруга нардепа официально возглавляет неправительственную организацию Украинский центр "Злагода" и специализируется на медиации — разрешении конфликтов и третейском судебном праве.

    Ранее Антон Геращенко заявил, что уже не является советником главы МВД Арсена Авакова. Тем не менее, он сохранил должность в коллегии Министерства внутренних дел.

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