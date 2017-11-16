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    Общество

    Активистку Femen наказали за поджог "трамвая Порошенко"

    (обновлено: )26514
    Прокуратура просила для активистки круглосуточный домашний арест, но суд отправил Алису Виноградову под ночной домашний арест. У суда также прошел митинг против Femen.
    Горящий трамвай Roshen в Виннице, который подожгли Femen
    facebook.com/femenukraine

    КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. Суд в Виннице отправил под ночной домашний арест активистку скандально известного движения Femen, которую задержали по подозрению в поджоге декоративного трамвайчика возле магазина Roshen, сообщает "Страна.ua".

    Mossack Fonseca
    RODRIGO ARANGUA / AFP
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    "Судья отправил… Алису Виноградову под ночной домашний арест", — говорится в сообщении.

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    Как отмечается, прокуратура просила для активистки круглосуточный домашний арест. По данным СМИ, в то же время у суда прошел митинг против Femen.

    Ранее пресс-служба Femen сообщила, что в ночь на вторник одна из активисток подожгла декоративный трамвайный вагончик возле магазина президента Петра Порошенко Roshen в Виннице. Поводом для акции, по данным движения, послужили "очередные разоблачения финансовых афер шоколадного барыги Петра Алексеевича (Порошенко), связанных с публикацией "райских документов".

    facebook.com/femenukraine
    Горящий трамвай Roshen в Виннице, который подожгли Femen

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