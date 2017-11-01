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    Обнаженные Femen устроили огненную акцию возле магазина Roshen в Киеве

    Тема:

    "Хлам" под Радой и блокирование Roshen (320)

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    На телах участниц движения Femen по-английски было написало "сладости или импичмент". Они облили бензином и подожгли игрушечных медведей, которые стояли перед магазином Roshen в районе ст. метро "Арсенальная".
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    Акция Femen возле магазина Roshen в центре Киева
    Скриншот с видео Femen
    Акция Femen возле магазина Roshen в центре Киева
    Скриншот с видео Femen

    Активистки движения Femen в центре Киева провели акцию с требованием импичмента президента Петра Порошенко. В рамках своей акции Femen во вторник вечером у магазина Roshen в районе ст. метро "Арсенальная" сожгли игрушечных медведей.

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    На телах участниц движения по-английски было написало "сладости или импичмент". Они облили бензином и подожгли игрушечных медведей, которые стояли перед магазином.

    Полиция прибыла на место происшествия лишь через 10 минут после окончания скандальной акции, видео которой можно посмотреть здесь

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    Напомним, 28 октября в палаточном городке под Верховной Радой в Киеве состоялось собрание участников, на котором объявили новый план действий — в его рамках будет блокироваться логистический центр компании Roshen.

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