Обнаженные Femen устроили огненную акцию возле магазина Roshen в Киеве

1 / 2 Скриншот с видео Femen Скриншот с видео Femen

Активистки движения Femen в центре Киева провели акцию с требованием импичмента президента Петра Порошенко. В рамках своей акции Femen во вторник вечером у магазина Roshen в районе ст. метро "Арсенальная" сожгли игрушечных медведей.

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На телах участниц движения по-английски было написало "сладости или импичмент". Они облили бензином и подожгли игрушечных медведей, которые стояли перед магазином.

Полиция прибыла на место происшествия лишь через 10 минут после окончания скандальной акции, видео которой можно посмотреть здесь.

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Напомним, 28 октября в палаточном городке под Верховной Радой в Киеве состоялось собрание участников, на котором объявили новый план действий — в его рамках будет блокироваться логистический центр компании Roshen.