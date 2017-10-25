Активистка Femen пришла в суд в провокационной майке

В ходе судебного заседания Диаш заявила, что ей уже больше месяца не отдают паспорт.

"Я не понимаю, почему уже больше месяца мой паспорт незаконно находится у прокуроров. Это портит мои планы и ограничивает мою свободу", — цитирует ее "Страна".

Страна Активистка Femen пришла в Печерский суд в майке c надписью "Порошенко = Лукашенко"

Ранее адвокат Ярослав Яценко написал на своей странице в Facebook, что 25 и 26 октября состоятся подготовительные судебные заседания по двум уголовным делам в отношении Диаш, которая 21 июля устроила топлес-протест перед президентами Украины и Белоруссии.