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    Активистка Femen пришла в суд в провокационной майке

    (обновлено: )89
    Активистка Femen Анжелина Диаш, которая в июле разделась перед президентами Украины и Белоруссии, в среду пришла на заседание в Печерский районный суд в футболке с надписью "Порошенко = Лукашенко".
    Страна/Youtube

    В ходе судебного заседания Диаш заявила, что ей уже больше месяца не отдают паспорт.

    "Я не понимаю, почему уже больше месяца мой паспорт незаконно находится у прокуроров. Это портит мои планы и ограничивает мою свободу", — цитирует ее "Страна".

    Страна
    Активистка Femen пришла в Печерский суд в майке c надписью "Порошенко = Лукашенко"

    Ранее адвокат Ярослав Яценко написал на своей странице в Facebook, что 25 и 26 октября состоятся подготовительные судебные заседания по двум уголовным делам в отношении Диаш, которая 21 июля устроила топлес-протест перед президентами Украины и Белоруссии.

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