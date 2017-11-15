Активистка Femen задержана за поджог Roshen - полиция

КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости. Сотрудники полиции задержали в Киеве активистку скандально известного движения Femen по подозрению в поджоге декоративного трамвайчика возле магазина Roshen в Виннице, сообщила пресс-служба управления полиции в Винницкой области.

Накануне СМИ сообщили, что активистка Femen подожгла декоративный трамвайный вагончик возле магазина Roshen в Виннице в знак протеста против "финансовых афер" главы государства. По данным СМИ, это был картонный макет трамвая, установленный, чтобы люди могли фотографироваться на его фоне.

"В Киеве сотрудники винницкой полиции задержали 25-летнюю девушку, подозреваемую в совершении хулиганских действий и поджоге фотолокации в центре Винницы. Сейчас решается вопрос об объявлении ей о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 296 УК Украины (хулиганство) и избрании меры пресечения на период досудебного расследования", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным полиции, девушке грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Информация о пропаже активистки Femen появилась вечером 14 ноября. Очевидцы сообщили, что трое мужчин увезли ее на сером микроавтобусе.