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    Общество

    Активистка Femen задержана за поджог Roshen - полиция

    (обновлено: )36
    Накануне девушка подожгла декоративный трамвай с логотипом Roshen, расположенный возле торгового центра в Виннице.
    Горящий трамвай Roshen в Виннице, который подожгли Femen
    facebook.com/femenukraine

    КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости. Сотрудники полиции задержали в Киеве активистку скандально известного движения Femen по подозрению в поджоге декоративного трамвайчика возле магазина Roshen в Виннице, сообщила пресс-служба управления полиции в Винницкой области.

    Акция Femen возле магазина Roshen в центре Киева
    Скриншот с видео Femen
    Обнаженные Femen устроили огненную акцию возле магазина Roshen в Киеве

    Накануне СМИ сообщили, что активистка Femen подожгла декоративный трамвайный вагончик возле магазина Roshen в Виннице в знак протеста против "финансовых афер" главы государства. По данным СМИ, это был картонный макет трамвая, установленный, чтобы люди могли фотографироваться на его фоне.

    "В Киеве сотрудники винницкой полиции задержали 25-летнюю девушку, подозреваемую в совершении хулиганских действий и поджоге фотолокации в центре Винницы. Сейчас решается вопрос об объявлении ей о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 296 УК Украины (хулиганство) и избрании меры пресечения на период досудебного расследования", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

    По данным полиции, девушке грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

    Информация о пропаже активистки Femen появилась вечером 14 ноября. Очевидцы сообщили, что трое мужчин увезли ее на сером микроавтобусе.

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