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    Культура

    На "Мисс Украина" активистка Femen свалилась с охранником в зал

    (обновлено: )210
    Лидер Femen Анна Гуцал сообщила, что активистку пытался снять со сцены охранник мероприятия, однако вместе с девушкой упал с подиума в зрительный зал.
    Активистка Femen пыталась сорвать конкурс Мисс Украина 2017
    Страна

    КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина. Полуголая активистка Femen пыталась сорвать конкурс "Мисс Украина 2017", сообщается в соцсети Facebook Femen.

    Активистка выскочила на сцену оголенная и в маске медведя и надписью на груди "Sluts" (с англ. "проститутки").

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    Как отмечается в сообщении, таким образом был выражен протест против "настоящего смысла" конкурса.

    По словам активисток, все конкурсы красоты — это "подбор свежего мяса для министров, парламентариев и олигархов".

    Лидер Femen Анна Гуцал сообщила, что активистку пытался снять со сцены охранник мероприятия, однако вместе с девушкой упал с подиума в зрительный зал, пишет "Страна".

    "Охранник ее вынес на улицу. Полицию они не вызывали во избежании скандала", — добавила Анна Гуцал.

    Напомним, активистка движения Femen 5 сентября устроила перед зданием Верховной Рады акцию "Первое сентября в школе коррупции". Соответствующее видео опубликовано на Youtube.

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