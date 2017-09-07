На "Мисс Украина" активистка Femen свалилась с охранником в зал

КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина. Полуголая активистка Femen пыталась сорвать конкурс "Мисс Украина 2017", сообщается в соцсети Facebook Femen.

Активистка выскочила на сцену оголенная и в маске медведя и надписью на груди "Sluts" (с англ. "проститутки").

Как отмечается в сообщении, таким образом был выражен протест против "настоящего смысла" конкурса.

По словам активисток, все конкурсы красоты — это "подбор свежего мяса для министров, парламентариев и олигархов".

Лидер Femen Анна Гуцал сообщила, что активистку пытался снять со сцены охранник мероприятия, однако вместе с девушкой упал с подиума в зрительный зал, пишет "Страна".

"Охранник ее вынес на улицу. Полицию они не вызывали во избежании скандала", — добавила Анна Гуцал.

Напомним, активистка движения Femen 5 сентября устроила перед зданием Верховной Рады акцию "Первое сентября в школе коррупции". Соответствующее видео опубликовано на Youtube.