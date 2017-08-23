Обнаженная активистка Femen в образе статуи Свободы залезла на памятник

КИЕВ, 23 авг — РИА Новости Украина. Одна из активисток Femen в среду, 23 августа, забралась на постамент снесенного памятника Ленину в Киеве в образе статуи Свободы. На самом постаменте был размещен плакат с надписью "Chocolate independence" ("Шоколадная независимость"), сообщает ТСН.

На обнаженной груди активистки было написано Roshen и она разбрасывала вокруг себя конфеты этой торговой марки.

Позже ее коллега по группе, Анжелина Диаш, объяснила, что таким образом Femen хотели обратить внимание властей на "женские вопросы".

"Как девушка, живя в Украине, я не чувствую себя защищенной, я не чувствую, что женские вопросы поднимаются и решаются. Можно сказать, что за все годы независимости Украины главным достоянием, как мы все можем сейчас видеть, является обогащение Петра Порошенко в качестве шоколадного магната, по совместительтсву он наш президент, то есть его империя растет на фоне обнищавшего населения", — сказала она.

Также активистка добавила, что это "обогащение" происходит "на фоне того, что на прифронтовых зонах женщины и дети вынуждены заниматься проституцией".

"Требуем наконец независимости", — подытожила Диаш.

Ранее на брифинге Александра Лукашенко и Петра Порошенко по итогам их встречи активистка Анжелина Диаш начала кричать "Жыве Беларусь!". Такой лозунг был написан и у нее на теле. Охранники сразу схватили ее за руки и вывели из зала.