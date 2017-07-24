наверх
24.07.201722:02
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Киев

    Активистка Femen, обнажившая грудь, работает в детском саду - СМИ

    (обновлено: )31401
    Активистка организации Femen Анжелина Диаш призналась, что уже три года работает преподавателем английского языка в детском саду Киева.
    Активиста Femen Анжелина Диаш
    tet.tv

    КИЕВ, 24 июл — РИА Новости Украина. Активистка организации Femen, которая оголила грудь во время официальной встречи президентов Белоруссии и Украины, работает в детском саду и не раз сталкивалась с бытовым расизмом.

    Активистки Femen попытались сорвать концерт Вуди Аллена
    Канал Ruptly TV на youtube
    Полуобнаженные активистки Femen пытались сорвать концерт Вуди Аллена

    Об этом Анжелина Диаш рассказала в интервью "Стране".

    "Сейчас я работаю в детском садике. Преподаю английский язык", — сказала она.

    Анжелина призналась, что работает в детском саду уже три года и здесь не знают об ее участии в акциях Femen.

    По словам Диаш, она с детства сталкивалась с несправедливостью к себе из-за цвета кожи.

    "С детства мне приходилось отстаивать разные вещи в отношении себя, доказывать, что я человек, что я украинка, что я имею такие же права, потому как в школе, когда меня послали на олимпиаду по украинскому языку я услышала  фразу: "Вы что, не могли белую девочку прислать?".

    Анжелина говорит, что благодаря такому давлению она смогла найти и реализовать себя.

    "Например, в университете (им. Михаила Драгоманова — Ред), на паре по психологии преподаватель сказала, что у детей смешанных рас присутствует мусорный ген. Эти люди, якобы, склонны вести асоциальный образ жизни. Я сидела в аудитории, спокойно конспектировала и тут мои одногруппники начали на меня оборачиваться, смеяться и шушукаться, хотя это был только первый месяц учебы и меня никто не знал. Я была в шоке. После пары подошла к преподавательнице и спросила: как она могла такое сказать. Она что-то промямлила, что она не меня имеет в виду. С темы начала съезжать", — вспоминает она.

    В пятницу на брифинге Александра Лукашенко и Петра Порошенко по итогам их встречи девушка с оголенной грудью начала кричать "Жыве Беларусь!". Такой лозунг был написан и у нее на теле. Охранники сразу схватили ее за руки и вывели из зала. Позже стало известно, что она является активисткой украинского движения Femen, известного своими скандальными флешмобами в отношении политиков. Девушку доставили в полицию, где она давала пояснения.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Миротворец на фоне флага ООН. Архивное фото
    "Нормандские переговоры" по Донбассу
    "ПриватБанк"
    Новая волна приватизации в Украине
    Разборки в Днепре: на фото - труп мужчины, 24 июля 2017
    Рост криминала. Кровавые разборки в Днепре
    Автомобиль скорой помощи
    Смертельно опасная еда. Кто ответит?