Активистка Femen, обнажившая грудь, работает в детском саду - СМИ

КИЕВ, 24 июл — РИА Новости Украина. Активистка организации Femen, которая оголила грудь во время официальной встречи президентов Белоруссии и Украины, работает в детском саду и не раз сталкивалась с бытовым расизмом.

Об этом Анжелина Диаш рассказала в интервью "Стране".

"Сейчас я работаю в детском садике. Преподаю английский язык", — сказала она.

Анжелина призналась, что работает в детском саду уже три года и здесь не знают об ее участии в акциях Femen.

По словам Диаш, она с детства сталкивалась с несправедливостью к себе из-за цвета кожи.

"С детства мне приходилось отстаивать разные вещи в отношении себя, доказывать, что я человек, что я украинка, что я имею такие же права, потому как в школе, когда меня послали на олимпиаду по украинскому языку я услышала фразу: "Вы что, не могли белую девочку прислать?".

Анжелина говорит, что благодаря такому давлению она смогла найти и реализовать себя.

"Например, в университете (им. Михаила Драгоманова — Ред), на паре по психологии преподаватель сказала, что у детей смешанных рас присутствует мусорный ген. Эти люди, якобы, склонны вести асоциальный образ жизни. Я сидела в аудитории, спокойно конспектировала и тут мои одногруппники начали на меня оборачиваться, смеяться и шушукаться, хотя это был только первый месяц учебы и меня никто не знал. Я была в шоке. После пары подошла к преподавательнице и спросила: как она могла такое сказать. Она что-то промямлила, что она не меня имеет в виду. С темы начала съезжать", — вспоминает она.

В пятницу на брифинге Александра Лукашенко и Петра Порошенко по итогам их встречи девушка с оголенной грудью начала кричать "Жыве Беларусь!". Такой лозунг был написан и у нее на теле. Охранники сразу схватили ее за руки и вывели из зала. Позже стало известно, что она является активисткой украинского движения Femen, известного своими скандальными флешмобами в отношении политиков. Девушку доставили в полицию, где она давала пояснения.