Адвокат оголившей грудь активистки Femen: ГПУ озвучила меру пресечения

КИЕВ, 22 июл — РИА Новости Украина. Активистке Femen Анджелине Диаш, которая обнажила грудь в пятницу во время переговоров президентов Порошенко и Лукашенко, вручили уведомление о подозрении.

Об этом сообщил ее адвокат Ярослав Яценко на своей странице в Facebook.

Диаш инкриминируют ч. 3 ст. 296 УК — хулиганство, сопряженное с сопротивлением представителю власти.

В тексте подозрения, оказавшийся в распоряжении "Украинской правды", говорится, что Диаш 21 июля около 10:00 утра, используя удостоверение журналиста изданий "Деловая столица" и "Власть денег", попала в зал Государственных мероприятий в здании Администрации президента.

"В дальнейшем, Диаш Де Кинташ Анджелину Санджала, имея преступный умысел на осуществление ранее запланированных ею хулиганских действий, находясь в зале Государственных мероприятий, расположенном в здании Администрации президента Украины и дождавшись начала церемонии подписания международных документов между президентом Украины и президентом Республики Беларусь, примерно в 14 часов 30 минут, действуя умышленно, вполне осознавая, что ее противоправные действия будут освещены в СМИ, из хулиганских побуждений, пренебрегая правилами морали и поведения в обществе, из соображений явного неуважения к обществу, сопровождавшегося особой дерзостью, подняв футболку, в которую была одета, таким образом обнажив свою грудь и начала выкрикивать лозунги "Живи Беларусь" и бегать по залу", — говорится в тексте подозрения.

Там отмечается, что консультант-эксперт Управления государственной охраны Ходаков А.С., выполняя свои служебные обязанности, начал останавливать Диаш, однако последняя, ​​оказывая физическое сопротивление, нанесла руками несколько ударов в область туловища Ходакова.

В пятницу на брифинге Александра Лукашенко и Петра Порошенко по итогам их встречи девушка с оголенной грудью начала кричать "Жыве Беларусь!". Такой лозунг был написан и у нее на теле. Охранники сразу схватили ее за руки и вывели из зала. Позже стало известно, что она является активисткой украинского движения Femen, известного своими скандальными флешмобами в отношении политиков. Девушку доставили в полицию, где она давала пояснения.