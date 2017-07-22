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    Киев

    Суд отпустил активистку Femen, обязав являться к следователю

    (обновлено: )5902
    По словам адвоката Анжелины Диаш, согласно решению суда девушка, которая является активисткой движения Femen, обязана приходить на вызовы правоохранителей по делу.
    Анжелина Диаш
    hromadske.ua

    КИЕВ, 22 июл — РИА Новости Украина. Суд отпустил на свободу активистку Femen Анжелину Диаш, которая в пятницу в обнаженном виде попыталась сорвать церемонию подписания документов президентами Украины и Белоруссии, ее обязали приходить на вызовы правоохранителей по делу, сообщил на своей странице в соцсети Facebook адвокат активистки Ярослав Яценко.

    Активистки Femen попытались сорвать концерт Вуди Аллена
    Канал Ruptly TV на youtube
    Полуобнаженные активистки Femen пытались сорвать концерт Вуди Аллена

    В пятницу на брифинге Александра Лукашенко и Петра Порошенко по итогам их встречи девушка с оголенной грудью начала кричать "Жыве Беларусь!". Такой лозунг был написан и у нее на теле. Охранники сразу схватили ее за руки и вывели из зала.

    Позже стало известно, что женщина является активисткой движения Femen, известного своими скандальными флешмобами в отношении политиков. Девушку доставили в полицию, где она давала пояснения, ночь она провела в СИЗО, ее подозревают в хулиганстве.

    "Анжелине избрали меру пресечения в виде личного обязательства, со сдачей загранпаспорта", — написал адвокат.

    Таким образом, девушка не сможет выезжать за границу и должна являться по вызову следователя.

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    В пятницу на брифинге Александра Лукашенко и Петра Порошенко по итогам их встречи девушка с оголенной грудью начала кричать "Жыве Беларусь!". Такой лозунг был написан и у нее на теле. Охранники сразу схватили ее за руки и вывели из зала. Позже стало известно, что она является активисткой украинского движения Femen, известного своими скандальными флешмобами в отношении политиков. Девушку доставили в полицию, где она давала пояснения

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